Maltempo USA, case inghiottite dall’oceano in Carolina del Nord: l’effetto devastante delle mareggiate di Imelda e Humberto

Il 30 settembre 2025 le Outer Banks sono state travolte da un evento estremo che ha portato alla distruzione di cinque case. La dinamica evidenzia come gli uragani possano generare danni catastrofici anche senza un impatto diretto. Le mareggiate alimentate da Imelda e Humberto hanno spinto onde fino a 2-2,5 metri, accompagnate da correnti di risacca violentissime. L’erosione costiera ha minato le fondamenta delle abitazioni su palafitte, provocandone il crollo.

Outer Banks: un territorio fragile e a rischio Le Outer Banks, lunga striscia sabbiosa di circa 160 chilometri nella Carolina del Nord, rappresentano una delle aree più vulnerabili degli Stati Uniti. Qui l’azione combinata di venti, onde e mareggiate modifica continuamente la morfologia costiera. Gli uragani e le tempeste tropicali, anche a centinaia di chilometri di distanza, possono amplificare il fenomeno dell’erosione, mettendo a rischio abitazioni e infrastrutture.

Una vulnerabilità sempre più evidente Il National Hurricane Center e le autorità locali avevano emesso allerte per mareggiate e inondazioni costiere. Tuttavia, la violenza delle onde ha superato le aspettative, causando danni ingenti e il crollo di intere strutture. L’episodio dimostra come le comunità costiere siano esposte non solo ai landfall, ma anche agli effetti indiretti delle grandi tempeste atlantiche. Le cinque case inghiottite dall’oceano rappresentano un campanello d’allarme sulla fragilità crescente delle aree costiere.