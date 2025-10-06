Maltempo USA, il mortale tornado del North Dakota segna il primo EF5 del Paese in oltre 12 anni

Un tornado mortale che ha devastato il North Dakota sudorientale, negli USA, quest’estate è stato promosso a EF5, con venti che hanno superato i 320km/h, la classificazione più alta per un tornado e il primo sul suolo americano in 12 anni, hanno dichiarato oggi i meteorologi statunitensi. Il tornado del 20 giugno a Enderlin ha causato danni ingenti e ucciso tre persone. Nel momento più intenso, il tornado era largo 1,69km e ha tracciato un percorso per poco più di 19km. I meteorologi dell’ufficio del National Weather Service (NWS) di Grand Forks hanno stimato che i venti del tornado abbiano raggiunto i 338km/h, secondo l’analisi appena pubblicata.

Il tornado Bridge Creek-Moore del 1999 in Oklahoma detiene il record dei venti più forti mai registrati, con 517km/h.

I tornado EF5 negli USA

Da quando l’NWS ha iniziato a utilizzare la scala Fujita avanzata nel 2007, ci sono stati 10 tornado classificati come EF5. “Negli ultimi 12 anni, ci sono stati diversi tornado di forte intensità che si sono avvicinati, ma all’epoca non erano noti indicatori di danno a supporto della classificazione EF5“, ha affermato Melinda Beerends, meteorologa responsabile dell’NWS di Grand Forks. “A volte è difficile che i tornado colpiscano qualcosa“.

Danni e morte a Enderlin

Il tornado a Enderlin ha distrutto fattorie, rovesciato vagoni ferroviari a pieno carico, abbattuto torri di trasmissione e sradicato alberi. Un vagone cisterna è stato scagliato lontano dagli altri. Due uomini e una donna sono rimasti uccisi in due località vicino a Enderlin, circa 65 chilometri a sud-ovest di Fargo. Migliaia di case sono rimaste senza elettricità durante la tempesta. Una fattoria ha avuto le fondamenta spazzate via, lasciando solo il seminterrato e detriti sparsi.

Valutare la forza di un tornado

I meteorologi dell’ufficio di Grand Forks si sono recati sul campo la mattina successiva per valutare i danni. Determinare la forza di un tornado richiede solitamente giorni o settimane, poiché i meteorologi studiano i danni a edifici e alberi. In questo caso, ci è voluto molto più tempo a causa degli insoliti danni ai vagoni ferroviari. La stima iniziale per il tornado nei giorni successivi era stata di EF3.

Il tornado è stato causato da aria calda e umida presente sul posto, ideale per un temporale, ha detto Beerends. Ma c’era anche un elevato wind shear, ovvero una variazione di velocità e direzione del vento che ha creato le condizioni per il tornado.