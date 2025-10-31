Maltempo USA, piogge record e tragedia a New York: 2 morti nei seminterrati allagati | VIDEO

Due persone sono morte a causa delle forti piogge che hanno colpito la New York, trasformando strade e quartieri in fiumi. Le vittime, entrambe uomini di 39 e 43 anni, sono rimaste intrappolate nei seminterrati allagati di Brooklyn e Manhattan. L’evento meteorologico, eccezionale per intensità e durata, ha messo in evidenza la fragilità delle infrastrutture urbane di fronte a precipitazioni improvvise e abbondanti. Secondo il National Weather Service (NWS), a Central Park sono caduti 4,57 cm di pioggia in poche ore, superando il precedente record di 4,17 centimetri registrato nel lontano 1917. All’aeroporto LaGuardia, uno dei principali scali della città, le precipitazioni hanno raggiunto i 5 cm, ben oltre il record del 1955.

Le piogge sono state continue e intense per tutta la giornata, complicando la mobilità urbana e causando gravi disagi ai trasporti. Decine di voli sono stati ritardati, mentre molte stazioni della metropolitana sono state invase dall’acqua.

Le vittime e il rischio invisibile dei seminterrati

A Brooklyn, un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo essere sceso nel seminterrato allagato del proprio edificio per salvare uno dei suoi cani. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dopo ore di intervento. A Manhattan, invece, un 43enne è stato trovato morto nel locale caldaia di un condominio, anch’esso completamente allagato.

Tragedie come queste richiamano alla mente l’alluvione del 2021, quando 11 persone morirono nei seminterrati di case e palazzi a causa delle piogge torrenziali dell’uragano Ida. Nonostante le misure di sicurezza introdotte da allora, migliaia di newyorkesi – spesso appartenenti a fasce sociali vulnerabili – continuano a vivere in appartamenti sotterranei privi di adeguati sistemi di drenaggio o vie di fuga.

Le infrastrutture idriche di New York, costruite in gran parte più di un secolo fa, sono dimensionate per sopportare eventi meteorologici di entità inferiore rispetto a quelli osservati negli ultimi anni. Il problema non è solo la quantità d’acqua, ma anche la rapidità con cui cade: precipitazioni torrenziali in un tempo molto breve mandano rapidamente in crisi i sistemi di drenaggio, provocando allagamenti improvvisi e localizzati.