Maltempo USA, piogge torrenziali in Florida: inondazioni a Boca Raton | VIDEO

Piogge torrenziali hanno imperversato per ore in Florida la scorsa notte, bloccando l’aeroporto di Boca Raton e stabilendo un record a West Palm Beach, dove sono caduti 60mm di pioggia in 24 ore a partire dalle prime ore del 26 ottobre. Alimentati da una fascia di aria calda in stallo sulla Florida centrale, i temporali che si sono formati lungo la costa della contea di Palm Beach hanno attivato allerte di inondazioni lampo, che prevedevano da 75 a 130mm di pioggia a Boca Raton in un’ora, con ulteriori 50mm previsti prima di mezzanotte. L’aeroporto di Boca Raton è stato temporaneamente chiuso “a causa di gravi inondazioni“, per poi essere riaperto alle 7 locali del mattino del 27 ottobre.

Il National Weather Service di Miami ha dichiarato che le abitazioni di Boca Raton, vicino a Southwest 18th Street e Southwest 8th Avenue, avevano l’acqua che ricopriva completamente i giardini e “quasi entrava nelle case”. Le auto erano sommerse fino al bordo dei passaruota a Palmetto Park Road e sulla State Road A1A.

“Le squadre cittadine e di sicurezza pubblica sono in servizio questa mattina per valutare l’impatto della tempesta sulla comunità”, ha scritto la città di Boca Raton sui social media. “Si prega di prestare particolare attenzione sulle strade, poiché potrebbero esserci veicoli abbandonati o fermi e aree di allagamento localizzato”.

Piogge record in tutta la contea di Palm Beach

Gli strumenti del South Florida Water Management District hanno misurato 165mm di pioggia sulla costa di Delray Beach. 175mm sono stati misurati vicino a South Military Trail a Boca Raton. Boynton Beach ha ricevuto 116mm, 147mm sono stati misurati al confine tra West Palm Beach e Lake Worth Beach e 81mm a North Palm Beach e Jupiter.

Il record di 59mm all’aeroporto internazionale di Palm Beach ha superato il precedente record di 41mm registrato nello stesso giorno nel 2012. Record giornalieri anche a West Palm Beach, con 60mm, e Vero Beach, con 95mm.