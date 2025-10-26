Maltempo USA, tornado devasta Gautier nel Sud del Mississippi: danneggiati edifici e un ristorante | VIDEO

Un’ondata di maltempo accompagnata da tornado ha colpito duramente il Sud del Mississippi, causando danni significativi in diverse città della regione. A Gautier, in particolare, un tornado ha provocato seri danni agli appartamenti Glenmark, ai Riverbend Condominiums e al ristorante Aztecas Restaurant & Cantina, dove fortunatamente non si registrano feriti. Secondo quanto riferito dal sindaco Casey Vaughan, il Centro Operativo d’Emergenza della Contea di Jackson (EEOC) sta coordinando le operazioni di soccorso insieme a Singing River Electric, H2O, Polizia e Vigili del Fuoco di Gautier e al Dipartimento Parchi e Ricreazione. È stato inoltre aperto un rifugio temporaneo presso i Riverbend Condominiums per accogliere le persone rimaste senza casa.

In un comunicato, il ristorante Aztecas Gautier ha ringraziato la comunità per il sostegno ricevuto: “siamo grati di poter dire che nessuno è rimasto ferito. Tutti i membri del nostro team sono al sicuro. I danni sono soltanto materiali e vi terremo aggiornati mentre affrontiamo la ricostruzione”. Al momento, Singing River Electric segnala circa 1.500 utenze senza corrente nella contea di Jackson. La squadra meteo di WLOX First Alert ha comunicato che, sebbene siano ancora possibili rovesci e temporali, la minaccia di maltempo severo è terminata. Squadre di emergenza e giornalisti sono al lavoro per valutare l’entità dei danni e fornire aggiornamenti nelle prossime ore.