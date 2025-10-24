Maltempo Valle d’Aosta: 4 escursionisti recuperati nei pressi del rifugio Elisabetta

Quattro escursionisti sono stati tratti in salvo questa mattina nei pressi del rifugio Elisabetta, sopra Courmayeur, dopo aver passato la notte all’aperto a causa del maltempo. Le condizioni meteorologiche erano particolarmente difficili: circa 30 cm di neve al suolo, nevicate ancora in corso e forti raffiche di vento a quota 2.200 metri. A causa del meteo avverso, l’intervento dell’elicottero è risultato impraticabile e i soccorritori hanno dovuto raggiungere la zona via terra. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino valdostano e gli operatori del Sagf di Entrèves, con il supporto dei vigili del fuoco e di un mezzo fuoristrada per l’avvicinamento.

I 4 escursionisti, infreddoliti ma in buone condizioni di salute, sono stati individuati nei pressi di alcune baite e successivamente accompagnati in sicurezza a Courmayeur.

