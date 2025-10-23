Maltempo Valle d’Aosta: 70 mm a Courmayeur, strade chiuse per frane e caduta massi

Le forti piogge delle ultime ore stanno causando disagi e problemi di viabilità in diverse zone della Valle d’Aosta. In alta Valgrisenche, una caduta massi ha reso necessaria la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della strada che da località Menthieu conduce a Usellières. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza, in attesa delle verifiche tecniche sul versante instabile. Un episodio analogo si è verificato anche nel comune di Roisan, dove un distacco di rocce ha portato alla chiusura temporanea della strada regionale 17. La circolazione è stata deviata su un percorso alternativo che passa per la frazione Massinod.

La situazione più delicata si registra nelle valli del Gran Paradiso e lungo la dorsale di confine con Francia e Svizzera, dove è attiva un’allerta idrogeologica gialla diramata dal Centro funzionale regionale a causa delle intense precipitazioni in corso.

A Valgrisenche, un masso ha invaso la carreggiata della strada comunale Bonne Surrier in località Mont Pelà, mentre a Roisan, in località Closellinaz, un altro masso di piccole dimensioni – già rimosso – ha parzialmente ostruito la strada. Disagi anche a Quart, in frazione Effraz, dove una pianta è caduta lungo la strada comunale: l’intervento dei cantonieri ha permesso di ripristinare la viabilità in breve tempo.

Secondo i dati forniti dal Centro funzionale, nelle ultime 24 ore si sono registrate precipitazioni significative:

Dorsale di confine (Francia e Svizzera) : media di 30 mm, con un picco di 70 mm a Courmayeur (Lex Blanche) ;

: media di 30 mm, con un picco di ; Valli del Gran Paradiso : media di 19 mm, massima di 30 mm a Rhêmes-Saint-Georges (Feleuma) ;

: media di 19 mm, massima di ; Vallata centrale : media di 15 mm, massima di 30 mm ad Arvier (Chamençon) ;

: media di 15 mm, massima di ; Bassa valle: media di 5 mm, massima di 11 mm.

Nonostante l’intensità delle piogge, gli idrometri nelle zone della Dora Baltea e nelle valli di confine hanno registrato soltanto incrementi moderati, rimanendo ampiamente sotto le soglie di attenzione.

