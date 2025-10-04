Maltempo Veneto, allerta acqua alta a Venezia: domani previsti 115cm

Allerta acqua alta a Venezia: domani, domenica 5 ottobre, sono previsti 115cm di marea alle ore 10.40. Lo segnala il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree Protezione Civile – Città di Venezia, che annuncia anche la possibile attivazione del sistema Mose per proteggere la città lagunare dall’acqua alta.
