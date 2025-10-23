Maltempo Veneto, nuovo picco di acqua alta a Venezia nella notte

Dopo il sollevamento di questa mattina, anche stasera, poco prima di mezzanotte, il MOSE entrerà in azione per limitare l’acqua alta a Venezia. Secondo il Centro maree del Comune, alle 23.55 si toccherà un nuovo massimo di 105 centimetri sul medio mare, il che equivarrebbe a mandare sott’acqua tutta la zona di Piazza San Marco e dintorni, la più bassa della città storica. Il MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) è un sistema di dighe mobili progettato per proteggere la città e la laguna dall’acqua alta. È costituito da 78 paratoie che vengono sollevate alle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia per isolare temporaneamente la laguna dal mare Adriatico quando la marea supera una certa soglia.

