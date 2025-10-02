Maltempo, vento forte: stop collegamenti via mare Termoli-Isole Tremiti

Interrotti questa mattina i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti. A causa del forte vento, l’imbarcazione che effettua il collegamento tra lo scalo molisano e l’arcipelago delle Diomedee è rimasta ormeggiata in banchina. La Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata. Il bollettino meteo-marino prevede vento di nord-est e mare molto mosso. I pescherecci della flottiglia molisana sono rimasti in porto rinunciando alle battute di pesca.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: