Massiccio attacco russo contro le centrali elettriche, blackout in tutta l’Ucraina

Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine, provocando estesi blackout in diverse aree del Paese. A renderlo noto è stata Ukrenergo, l’operatore statale della rete elettrica. Secondo Dtek, la principale compagnia energetica privata ucraina, le forze di Mosca hanno preso di mira nella notte diverse centrali termoelettriche in varie regioni, causando incendi e gravi danni a numerosi impianti. Si tratta del 3° attacco in un mese contro le strutture dell’azienda. Nel corso della notte, le autorità hanno diramato allarmi antiaerei su tutto il territorio nazionale, mentre l’aeronautica ucraina ha intercettato e monitorato droni Shahed, missili da crociera, balistici e ipersonici Kinzhal.