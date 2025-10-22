Matematica e basket? Ecco cosa celebra il Doodle di Google oggi

Oggi, 22 ottobre 2025, il motore di ricerca più famoso del mondo ha deciso di dedicare il suo Doodle a una delle equazioni più iconiche e utili della matematica: l’equazione di secondo grado, nota anche come equazione quadratica, che si scrive nella sua forma classica come ax² + bx + c = 0. Con un’animazione colorata e dinamica, Google invita gli utenti di tutto il mondo a scoprire – o riscoprire – la potenza di questa formula, che è molto più di un semplice ricordo dei compiti di algebra.

L’equazione che descrive il movimento (e tanto altro)

L’equazione quadratica è un vero strumento universale: viene utilizzata in fisica, ingegneria, finanza, statistica e in moltissimi altri campi.

Serve, ad esempio, a descrivere la traiettoria di un oggetto in movimento, come la parabola di un pallone da basket che vola verso il canestro.

In poche lettere e simboli si nasconde la capacità di calcolare massimi, minimi, curve, e punti di equilibrio, concetti fondamentali per comprendere il mondo reale.

Il Doodle come porta d’ingresso per imparare

Questo Doodle fa parte della serie educativa di Google chiamata “Learning Series”, pensata per avvicinare le persone a concetti scientifici e culturali in modo semplice e interattivo.

In occasione di questa giornata, Google invita gli utenti a esplorare l’equazione di secondo grado direttamente da Google Search, attivando la nuova AI Mode: una modalità che permette di porre domande, ricevere risposte spiegate passo passo e accedere a siti di approfondimento selezionati dall’intelligenza artificiale.

La bellezza di una formula che unisce scuola e vita reale

Con questo Doodle, Google non celebra una persona o un anniversario, ma un’idea: la bellezza della conoscenza e la forza del pensiero matematico. L’equazione di secondo grado rappresenta perfettamente come la matematica possa spiegare il mondo che ci circonda, dai salti di un atleta al volo di un razzo, fino ai modelli economici e alle curve di crescita delle aziende.

Oggi, dunque, un semplice scarabocchio sulla home page di Google diventa un invito a guardare la realtà con occhi più curiosi: perché dietro ogni parabola, reale o disegnata, c’è sempre una storia di numeri e intuizioni.