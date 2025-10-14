Matera in allerta: cinghiali in strada, il sindaco firma un piano per la loro cattura

Per fronteggiare la crescente presenza di cinghiali nelle aree urbane, particolarmente nel rione Serra Venerdì, il sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha firmato un’ordinanza per la cattura degli animali selvatici entro i prossimi trenta giorni. Disposto un intervento immediato con incarico a una ditta specializzata, in possesso di autorizzazione sanitaria. Sarà posizionata una gabbia nel rione Serra Venerdì, in un’area individuata d’intesa con il comando di polizia locale, con tutte le misure di sicurezza necessarie, incluse recinzioni e cartellonistica.

Le segnalazioni

Sono aumentate le segnalazioni da parte dei cittadini che hanno visto i cinghiali, anche di grossa taglia, avvicinarsi alle abitazioni e attraversare le strade urbane, creando situazioni di pericolo per la circolazione e la sicurezza pubblica. Oltre al rischio di incidenti stradali, la presenza dei cinghiali rappresenta una minaccia per l’igiene e la salute pubblica, in particolar modo per la peste suina africana, malattia non trasmissibile all’uomo ma in grado di colpire duramente il comparto zootecnico.