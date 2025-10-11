MCS nel Mediterraneo: la dinamica della macchina temporalesca che sta colpendo la Spagna

Sul Sud-Est della Spagna è stato osservato un Sistema Convettivo a Mesoscala (MCS) ben organizzato. Nelle immagini in canale visibile spiccano due comparti distinti: la zona convettiva attiva (C) sul bordo anteriore e la zona stratiforme (S) alle spalle. Questa struttura è tipica dei sistemi temporaleschi maturi che insistono per ore sul Mediterraneo occidentale. Il settore convettivo, alimentato da un flusso umido da E/NE, ospita cumulonembi torreggianti con forti moti ascensionali. Al visibile le nubi appaiono molto luminose e compatte, indice di sommità ghiacciate che raggiungono l’alta troposfera. Qui si concentrano i fenomeni più severi: rovesci intensi, temporali, grandine e frequente attività elettrica.

Zona stratiforme (S): piogge estese e persistenti

Alle spalle del fronte convettivo si sviluppa un’ampia area stratiforme generata dal “blow-off” delle sommità temporalesche e dalla fusione dei cirri ad alta quota. Nelle immagini appare come un velo nuvoloso diffuso, meno brillante e più omogeneo. Le precipitazioni risultano continue ma meno intense rispetto alla zona convettiva, contribuendo in molte ore agli accumuli più consistenti su scala areale.

Dinamica, alimentazione e durata

Gli MCS possono persistere per molte ore quando sono costantemente alimentati da aria marittima calda e umida in basso e da adeguati contrasti in quota. Il Mediterraneo in autunno fornisce spesso l’energia termica e l’umidità necessarie a riattivare ciclicamente la convezione, mantenendo viva la parte convettiva e, per conseguenza, estesa la porzione stratiforme.

Perché riconoscerlo è importante

Identificazione rapida : la netta separazione tra C e S aiuta a distinguere un MCS da ammassi convettivi disorganizzati.

: la netta separazione tra C e S aiuta a distinguere un MCS da ammassi convettivi disorganizzati. Valutazione degli impatti : nella zona C sono più probabili nubifragi , downburst e grandinate ; nella zona S prevalgono piogge diffuse e accumuli prolungati .

: nella zona C sono più probabili , e ; nella zona S prevalgono e . Nowcasting e allerte: riconoscere la struttura guida le decisioni su avvisi meteo, gestione della viabilità e rischio idrogeologico lungo le coste valenciane e murciane.

Messaggio chiave

L’immagine satellitare descrive un MCS maturo con zona convettiva attiva responsabile dei fenomeni più severi e zona stratiforme associata a piogge persistenti su aree molto ampie. In presenza di mari caldi e flussi umidi, sistemi del genere sono in grado di produrre eventi meteo intensi e accumuli pluviometrici rilevanti, richiedendo monitoraggio continuo e comunicazioni tempestive.