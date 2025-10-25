Melissa diventa un uragano, attesa una rapida intensificazione: si teme un disastro ai Caraibi

La tempesta Melissa è diventata un uragano con venti massimi sostenuti di 120km/h, ha comunicato il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti. È prevista una rapida intensificazione e si prevede che Melissa diventerà un uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3) domani, domenica 26 ottobre, aggiunge l’NHC. “Si prevedono inondazioni improvvise e frane catastrofiche e pericolose per la vita in alcune aree dell’Hispaniola meridionale e della Giamaica fino all’inizio della prossima settimana”, avvisa l’NHC. Con Melissa che raggiunge la forza di un uragano, i meteorologi statunitensi hanno emesso un’allerta uragano per la Giamaica, poiché la tempesta minaccia inondazioni catastrofiche nei Caraibi settentrionali. Si prevede che la tempesta porterà piogge torrenziali in Giamaica e nelle regioni meridionali di Haiti e della Repubblica Dominicana fino a lunedì 27 ottobre.

Le autorità avvertono di inondazioni e frane potenzialmente letali, con precipitazioni previste fino a 890mm nel sud-ovest di Haiti e fino a 640mm in Giamaica e nelle regioni meridionali di Haiti e Repubblica Dominicana fino a lunedì. La tempesta ha già ucciso almeno tre persone ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, dove un’altra persona risulta ancora dispersa. Il Primo Ministro giamaicano Andrew Holness esorta i residenti a prendere sul serio la minaccia e a prepararsi all’impatto della tempesta.

“Purtroppo per le località lungo la traiettoria prevista di questa tempesta, (le notizie) sono sempre più gravi“, ha dichiarato Jamie Rhome, vicedirettore dell’NHC. Ha affermato che la tempesta continuerà a muoversi lentamente per un massimo di quattro giorni.

Si prevede che Melissa diventerà un uragano di categoria maggiore entro domenica 26 e potrebbe raggiungere lo stato di categoria 4 entro lunedì mattina, hanno affermato i meteorologi statunitensi. Si prevede che colpisca Cuba orientale mercoledì mattina presto, dove in alcune zone potrebbero cadere fino a 300mm di pioggia.

“I preparativi per la Giamaica dovrebbero essere completati oggi. Il rallentamento di Melissa porta venti devastanti per più giorni, oltre a forti piogge, catastrofiche inondazioni improvvise, frane, danni, interruzioni di corrente di lunga durata e isolamento“, ha affermato l’NHC.

Melissa è la tredicesima tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici, che va dall’1 giugno al 30 novembre.