Messico, fuoriuscita di petrolio nel fiume Pantepec: disastro ambientale in Veracruz

Una nuova emergenza ambientale ha colpito il Messico. Una fuoriuscita di petrolio nel fiume Pantepec, nel comune di Álamo, nello Stato di Veracruz, ha contaminato circa 8 km del corso d’acqua, affluente del fiume Tuxpan. A renderlo noto è stata la compagnia statale Petróleos Mexicanos (Pemex), che ha assicurato di aver “contenuto” l’inquinamento grazie a interventi coordinati con le autorità locali. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato provocato dalle piogge torrenziali che 2 settimane fa hanno devastato gli stati di Hidalgo, Puebla e Veracruz, causando almeno 78 vittime e 23 dispersi. Alla gestione dell’emergenza hanno preso parte la Marina militare, il ministero della Pubblica sicurezza e l’Agenzia per la sicurezza, l’energia e l’ambiente.

Pemex ha comunicato che squadre specializzate hanno già raccolto tonnellate di rifiuti e recuperato oltre 180mila litri di idrocarburi, impiegando materiali assorbenti per ripristinare le condizioni naturali del fiume. L’episodio riaccende l’allarme ambientale nel Golfo del Messico, già colpito nel 2023 da una vasta fuoriuscita di greggio denunciata da diverse organizzazioni non governative.