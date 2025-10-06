Meteo Abruzzo: gelate diffuse e minime fino a −5,6°C sugli altipiani

Archiviata la fase perturbata, il cielo è tornato più stabile ma con temperature ben inferiori alla media. La massa d’aria fredda affluita e le notti serene hanno innescato forti inversioni termiche, con valori sottozero nelle aree interne e sugli altipiani.

I valori più bassi registrati stamattina

Altopiano di Cascina (AQ) – 1015 m: −5.6°C

– 1015 m: Rifugio Franchetti (TE) – 2433 m: −4.3°C

– 2433 m: Campo Felice (AQ) – 1530 m: −4.1°C

– 1530 m: Rocca di Mezzo (AQ) – 1280 m: −3.4°C

– 1280 m: Piani di Pezza (AQ) – 1450 m: −2.8°C

– 1450 m: Majelletta–Blockhaus (CH) – 2003 m: −2.1°C

– 2003 m: Capitignano (AQ) – 863 m: −1.7°C

– 863 m: Rifugio Capanna di Sevice (AQ) – 2119 m: −1.3°C

– 2119 m: Navelli (AQ) – 723 m: −1.3°C

– 723 m: Campo Imperatore (AQ) – 2132 m: −1.3°C

– 2132 m: Poggio Picenze (AQ) – 570 m: −1.1°C

– 570 m: Cagnano Amiterno (AQ) – 855 m: −0.6°C

– 855 m: Monte Genzana (AQ) – 1980 m: −0.3°C

– 1980 m: Tagliacozzo (AQ) – 730 m: −0.2°C

– 730 m: Passo Godi (AQ) – 1562 m: −0.1°C

Le località più vicine allo zero

Tra i valori prossimi allo zero spiccano Passo Godi (−0.1°C), Tagliacozzo (−0.2°C) e Monte Genzana (−0.3°C), seguiti da Cagnano Amiterno (−0.6°C) e Poggio Picenze (−1.1°C). Queste misure confermano un raffreddamento marcato anche a quote medio-basse.

Perché così freddo a inizio ottobre?

Il mix di aria secca, vento assente e cielo sereno ha favorito la dispersione del calore verso l’alto. Nelle conche interne e sugli altopiani abruzzesi ciò produce frequentemente gelate precoci quando arriva un’irruzione fredda post-perturbazione.

Tendenza a breve

Nei prossimi giorni il tempo resterà stabile con ampie escursioni termiche: mattine frizzanti o localmente gelide nelle aree riparate e massime in ripresa nelle ore centrali. Possibili nuove gelate nelle conche più fredde in caso di cieli sereni.

