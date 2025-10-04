Meteo Abruzzo: gelo intenso e inversione termica dopo il miglioramento, sfiorati i -15°C

Dopo la fase perturbata che ha interessato l’Abruzzo nei giorni scorsi, la situazione meteo è tornata a stabilizzarsi con cieli sereni e condizioni più tranquille. Il miglioramento, tuttavia, è stato accompagnato da un deciso calo delle temperature, con valori ben al di sotto delle medie del periodo e un freddo particolarmente intenso nelle aree interne della regione. Il cielo sereno e l’aria limpida hanno favorito un marcato raffreddamento notturno, con il fenomeno dell’inversione termica che si è manifestato in modo evidente: l’aria più fredda si è concentrata nei fondovalle e sugli altipiani interni, mentre a quote più elevate le temperature minime sono risultate relativamente più ‘miti’.

Si tratta di una configurazione tipica che segue il passaggio delle perturbazioni, quando la perdita di calore durante la notte accentua il calo termico, facendo scendere le temperature minime in Abruzzo fino a valori prossimi o addirittura inferiori allo zero. Ecco i principali valori di temperature minime rilevati oggi in Abruzzo:

-13.5°C Altopiano delle Rocche (1260 m)

Campo Felice (1530 m) -9.9°C Piani di Pezza (1450 m)

Piani di Pezza (1450 m) -8.6°C Altopiano di Cascina (1015 m)

Rocca di Mezzo (1280 m) -6.4°C Rifugio Duca degli Abruzzi (2388 m)

Rifugio Duca degli Abruzzi (2388 m) -5.9°C Rifugio Franchetti (2433 m)

Rifugio Franchetti (2433 m) -5.7°C Navelli (723 m)

Navelli (723 m) -5.6°C Majelletta Blockhaus (2003 m)

Majelletta Blockhaus (2003 m) -5.6°C Roccaraso (1405 m)

Roccaraso (1405 m) -4.9°C Poggio Picenze (570 m)

Poggio Picenze (570 m) -4.3°C Pescasseroli (1170 m)

Pescasseroli (1170 m) -4.2°C Capitignano (863 m)

Capitignano (863 m) -4.1°C Santo Stefano di Sessanio (1220 m)

Santo Stefano di Sessanio (1220 m) -3.7°C Altopiano delle Cinque Miglia (1250 m)

Rocca di Mezzo (1280 m) -3.5°C Castel di Sangro (816 m)

Castel di Sangro (816 m) -3.4°C Tagliacozzo (730 m)

Tagliacozzo (730 m) -3.2°C Cagnano Amiterno (855 m)

Cagnano Amiterno (855 m) -2.7°C Scoppito (730 m)

Scoppito (730 m) -2.5°C Celano (652 m)

Celano (652 m) -2.4°C Aringo di Montereale (983 m)

Aringo di Montereale (983 m) -2.4°C Passo Godi (1562 m)

Passo Godi (1562 m) -2.3°C Pescocostanzo (1260 m)

Navelli (723 m) -2.2°C Campo Imperatore (2132 m)

Campo Imperatore (2132 m) -1.7°C Magliano dei Marsi (740 m)

Magliano dei Marsi (740 m) -1.6°C Rifugio Guado di Coccia (1674 m)

Rifugio Guado di Coccia (1674 m) -1.4°C Bussi sul Tirino (300 m)

Bussi sul Tirino (300 m) -0.6°C Prati di Tivo (1450 m)

Prati di Tivo (1450 m) -0.6°C San Demetrio ne’ Vestini (675 m)

San Demetrio ne’ Vestini (675 m) -0.5°C Avezzano (700 m)

Avezzano (700 m) -0.5°C Rocca di Cambio (1440 m)

Rocca di Cambio (1440 m) -0.3°C Monte Genzana (1980 m)

