Meteo Abruzzo: inversione termica e temperature gelide, sfiorati i -6°C

L’Abruzzo si è risvegliato con minime eccezionalmente basse per la metà di ottobre. Un solido campo di alta pressione ha garantito cieli sereni e assenza di vento, favorendo un intenso raffreddamento radiativo notturno. La combinazione di aria secca, calma atmosferica e suolo raffreddato ha innescato una marcata inversione termica, con l’aria fredda intrappolata nei fondovalle e sugli altipiani interni. Ne sono derivate le prime gelate diffuse della stagione, fenomeno precoce ma tipico delle fasi anticicloniche autunnali: non un’irruzione artica, bensì il risultato dell’irraggiamento notturno su masse d’aria residue intrappolate nelle conche. Nelle prossime notti, se permarranno cieli sereni e venti deboli, saranno possibili nuove gelate nelle aree interne tra Aquilano e Marsica. Durante il giorno, le temperature tenderanno a risalire lievemente, mantenendo però un accentuato escursione termica tra notte e ore centrali.

Le località più fredde di questa mattina

Roccaraso (1405 m) – 5.3°C

Campo Felice (1530 m) – 3.9°C

Castel del Monte (1465 m) – 3.8°C

Pescocostanzo (1260 m) – 2.6°C

Altopiano delle Cinque Miglia (1250 m) – 2.5°C

Piani di Pezza (1450 m) – 1.8°C

Pescasseroli (1190 m) – 1.6°C

Palena (1260 m) –1.4°C

Perché ha fatto così freddo?

Raffreddamento radiativo: cielo sereno e aria secca hanno favorito una forte perdita di calore notturna.

cielo sereno e aria secca hanno favorito una forte perdita di calore notturna. Assenza di vento: i bassi strati si sono raffreddati senza rimescolamento, con aria fredda che ristagna nelle conche.

i bassi strati si sono raffreddati senza rimescolamento, con aria fredda che ristagna nelle conche. Inversione termica: minime più rigide nei fondovalle rispetto alle creste, con brina diffusa su prati e superfici esposte.

