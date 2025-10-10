Meteo Abruzzo, mattinata gelida: sfiorati i -7°C su altipiani e conche interne

Un campo di alta pressione ha riportato condizioni stabili ma, complice l’aria fredda residua dopo il recente passaggio perturbato, ha anche esaltato il raffreddamento notturno. La combinazione di cieli sereni, assenza di vento e aria secca ha innescato una marcata inversione termica, con l’aria fredda che si è concentrata nelle conche e sugli altipiani abruzzesi. Qui la particolare conformazione del terreno favorisce la formazione di forti inversioni termiche durante le notti serene. La struttura chiusa di queste vallate, tipicamente carsiche, ostacola il ricambio d’aria e consente all’aria fredda, più densa, di accumularsi nei bassi strati, creando uno strato stagnante che si raffredda progressivamente. I versanti circostanti agiscono come una barriera naturale, impedendo al vento di intervenire nel rimescolamento e accentuando così la differenza termica tra fondo valle e quota. In queste condizioni l’aria più fredda rimane intrappolata nei punti più bassi, determinando forti cali di temperatura nelle ore notturne e al primo mattino.

Record e anomalie

La mattinata odierna rientra tra gli episodi più freddi e precoci degli ultimi anni per il mese di ottobre in Abruzzo, con diverse stazioni che hanno avvicinato o superato i minimi storici della prima decade mensile.

Valori minimi registrati

Roccaraso (AQ): −6.4°C

Campo Felice (AQ): −5.6°C

Pescocostanzo (AQ): −3.6°C

Piani di Pezza (AQ): −3.3°C

Palena (CH): −2.9°C

Altopiano delle Cinque Miglia (AQ): −2.8°C

Castel del Monte (AQ): −1.1°C

Prospettive

Con il mantenimento dell’anticiclone, nelle prossime notti saranno ancora possibili minime sottozero nelle aree interne più riparate. Un aumento della nuvolosità o una lieve ventilazione potrebbero attenuare l’intensità del raffreddamento notturno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.