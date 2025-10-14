Meteo, allerta arancione per rischio alluvioni a El Salvador: scuole chiuse

La direzione generale della Protezione Civile di El Salvador ha dichiarato un’allerta arancione a livello nazionale per possibili alluvioni conseguenti alle precipitazioni che si prevedono abbondanti per il passaggio di un sistema di bassa pressione sull’America Centrale. Il Ministero dell’Istruzione ha sospeso le lezioni nelle scuole pubbliche. Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente, nelle ultime ore si sono verificate precipitazioni da moderate a intense nel nord, est e in vari settori della catena vulcanica del Paese.

La Protezione Civile ha segnalato inoltre un’alta probabilità di inondazioni nei bacini e negli affluenti delle regioni idrografiche di Lempa Alta, Lempa Media, Lempa Baja, Estero de Jaltepeque e Bahía de Jiquilisco, nonché nei fiumi Goascorán e Grande de San Miguel. L’organizzazione ha ribadito che tutti i suoi dipartimenti devono mantenere attivi i comitati tecnici e proseguire le azioni preventive nei territori.