Meteo, alta pressione e inversione termica: la Francia spaccata in due, 15°C di differenza tra Nord e Sud

La Francia vive in queste ore una situazione meteorologica molto contrastante. L’alta pressione resta ben salda, ma l’umidità accumulata nei bassi strati continua a condizionare le condizioni del tempo su molte regioni centro-settentrionali. Il cielo si presenta grigio, le temperature si sono abbassate e la visibilità risulta ridotta a causa delle foschie e delle nebbie estese. Tra Normandia, Île-de-France e Valle della Loira, le nubi basse permangono anche nel pomeriggio, lasciando spazio solo a brevi schiarite. Sulle aree di Bresse e Alvernia settentrionale, invece, la nuvolosità tende a dissolversi solo parzialmente nel corso della giornata. Più movimentata la situazione meteorologica lungo il bacino del Mediterraneo, dove si registrano rovesci e temporali isolati sui rilievi della Corsica e dei Pirenei.

La brezza marina contribuisce a mantenere i cieli nuvolosi sui Pirenei Orientali e in Linguadoca-Rossiglione. Durante la notte, i temporali si spostano dalla Spagna verso i Pirenei Orientali e l’Aude, portando piogge a tratti abbondanti. Col tempo, i rovesci potrebbero contribuire a ristabilire parte dell’umidità sui terreni secchi del Sud francese.

Contrasto termico marcato: dal fresco del Centro-Est al caldo del Sud-Ovest

Il contrasto termico è particolarmente evidente. Nelle regioni del Centro-Est le massime restano sotto media, con valori tra 10 e 13°C e cieli nuvolosi. Al contrario, il Sud-Ovest si distingue per un clima mite e soleggiato: le temperature hanno raggiunto punte di 25°C a Tolosa e 26°C a Bordeaux, valori nettamente superiori alla norma di ottobre.

Temperature osservate

Tolosa: 25°C (sopra la media stagionale)

25°C (sopra la media stagionale) Bordeaux: 26°C (decisamente sopra la norma)

26°C (decisamente sopra la norma) Lons-le-Saunier: 11°C (ben sotto media)

11°C (ben sotto media) Vichy: 12°C (sotto media di ottobre)

La media nazionale si attesta intorno ai 16-18°C, ma lo scarto tra Nord e Sud è significativo: oltre 10°C di differenza tra Alvernia e Aquitania.

Cosa aspettarsi nelle prossime 48 ore

Le previsioni per le prossime 24–48 ore indicano un’evoluzione lenta ma costante. L’alta pressione continuerà a dominare, mantenendo stabile la situazione, ma con condizioni molto differenti a seconda delle regioni.

Nord e Centro-Nord: persistono nebbie e nubi basse al mattino, con schiarite temporanee nel pomeriggio.

persistono al mattino, con schiarite temporanee nel pomeriggio. Sud e Sud-Ovest: prevalenza di sole e clima mite con punte fino a 26°C.

prevalenza di sole e clima mite con punte fino a 26°C. Mediterraneo: ancora possibili rovesci sparsi su Corsica e Pirenei, specie in nottata.

Perché accade: anticiclone, umidità e inversione termica

La causa principale di questa divisione meteorologica è la persistenza dell’anticiclone sull’Europa occidentale. La stabilità atmosferica e la scarsa ventilazione favoriscono l’inversione termica, trattenendo l’umidità nei bassi strati al Nord. Ciò genera nebbie e cieli grigi per gran parte della giornata.

Nel Sud-Ovest, invece, la subsidenza anticiclonica secca e riscalda l’aria, regalando un clima più limpido e soleggiato. L’autunno 2025 in Francia si conferma così tra i più variabili degli ultimi anni, capace di alternare nebbie persistenti e pomeriggi quasi estivi nel giro di poche centinaia di chilometri.