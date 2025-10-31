Meteo Alto Adige, ottobre 2025 un mese secco: caduto solo un terzo della pioggia media

Meteo Alto Adige, Peterlin: "dal punto di vista delle temperature, è stato un mese nella media o leggermente più fresco rispetto al periodo normale dal 1991 al 2020"

notte calda bolzano

Il mese di ottobre “è stato relativamente secco” in Alto Adige. “Nella maggior parte del territorio altoatesino è caduto solo un terzo della quantità media di pioggia, con valori particolarmente bassi nella parte occidentale e meridionale della provincia“. Lo riferisce il meteorologo Dieter Peterlin dell’Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe. “Dal punto di vista delle temperature, è stato un mese nella media o leggermente più fresco rispetto al periodo normale dal 1991 al 2020″, spiega Peterlin. La temperatura massima del mese è stata registrata a Vipiteno, l’11 ottobre, con +22,9°C; il valore minimo la mattina del 3 ottobre a Sesto con -5,9°C.

Ottobre si congeda con nuvole e piogge sparse. Novembre inizierà domani, giorno di Ognissanti, con un aumento della nuvolosità e sole solo a tratti. La domenica sarà instabile con molte nuvole e nel corso della giornata inizierà a piovere su gran parte del territorio. Il limite delle nevicate scenderà gradualmente da 2.500 metri a circa 1.500 metri. Lunedì le nuvole si diraderanno e il tempo sarà soleggiato in tutta la provincia. Il trend proseguirà anche nella giornata di martedì.

