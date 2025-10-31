Meteo Alto Adige, ottobre 2025 un mese secco: caduto solo un terzo della pioggia media

Il mese di ottobre “è stato relativamente secco” in Alto Adige. “Nella maggior parte del territorio altoatesino è caduto solo un terzo della quantità media di pioggia, con valori particolarmente bassi nella parte occidentale e meridionale della provincia“. Lo riferisce il meteorologo Dieter Peterlin dell’Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe. “Dal punto di vista delle temperature, è stato un mese nella media o leggermente più fresco rispetto al periodo normale dal 1991 al 2020″, spiega Peterlin. La temperatura massima del mese è stata registrata a Vipiteno, l’11 ottobre, con +22,9°C; il valore minimo la mattina del 3 ottobre a Sesto con -5,9°C.

Ottobre si congeda con nuvole e piogge sparse. Novembre inizierà domani, giorno di Ognissanti, con un aumento della nuvolosità e sole solo a tratti. La domenica sarà instabile con molte nuvole e nel corso della giornata inizierà a piovere su gran parte del territorio. Il limite delle nevicate scenderà gradualmente da 2.500 metri a circa 1.500 metri. Lunedì le nuvole si diraderanno e il tempo sarà soleggiato in tutta la provincia. Il trend proseguirà anche nella giornata di martedì.