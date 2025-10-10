Meteo, anticiclone e smog: la Pianura Padana sotto una cappa di inquinamento

La persistenza dell’anticiclone delle Azzorre sulle regioni Settentrionali sta favorendo un marcato accumulo di smog e polveri sottili su molte aree del Nord Italia, in particolare sulla Pianura Padana. L’aria ristagna nei bassi strati e gli inquinanti non riescono a disperdersi, con un deterioramento rapido della qualità dell’aria. Il dominio dell’anticiclone subtropicale mantiene un’atmosfera stabile e povera di ricambio, mentre la forte inversione termica intrappola gli inquinanti vicino al suolo. La morfologia chiusa della Pianura Padana, l’elevata densità di sorgenti emissive (traffico, riscaldamento, industria) e l’assenza di piogge e vento amplificano l’accumulo.

Valori misurati e limiti normativi

PM10 : valori frequentemente compresi tra 60–120 µg/m³ , a fronte del limite giornaliero di 50 µg/m³ (da non superare per più di 35 giorni l’anno).

: valori frequentemente compresi tra , a fronte del limite giornaliero di (da non superare per più di 35 giorni l’anno). PM2.5: concentrazioni spesso superiori a 25 µg/m³, in contrasto con le raccomandazioni OMS (media annua ideale 5 µg/m³ e soglie giornaliere più basse).

Impatti sulla salute

L’aria è da considerarsi nociva, soprattutto per bambini, anziani e soggetti con patologie respiratorie o cardiovascolari. Le particelle PM2.5 possono raggiungere gli alveoli e il circolo sanguigno, favorendo infiammazioni, crisi asmatiche, riacutizzazioni bronchitiche e un aumento del rischio cardiovascolare.

Buone pratiche e consigli

Limitare attività fisica intensa all’aperto nelle ore con qualità dell’aria peggiore.

Preferire mezzi pubblici, mobilità dolce o condivisione dell’auto per ridurre le emissioni.

Usare correttamente gli impianti di riscaldamento e, dove possibile, ridurre l’uso di biomasse non certificate.

Monitorare i bollettini ARPA e attenersi alle misure temporanee comunali (blocchi, targhe alterne, limiti ai diesel).

Prospettive meteo

Un miglioramento significativo dipenderà da un cambio di circolazione con ritorno di vento e piogge, unici fattori in grado di ripulire gli strati bassi e riportare le concentrazioni entro soglie accettabili. Fino ad allora, la criticità resterà elevata sulle principali città della Pianura Padana.