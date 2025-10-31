Meteo, apice del maltempo sulla Calabria ionica: allagamenti e disagi a Catanzaro Lido | VIDEO

Un’intensa fase di maltempo sta colpendo la Calabria ionica, con rovesci persistenti e localmente molto intensi che interessano la fascia costiera catanzarese. Dalla tarda mattinata si registrano accumuli pluviometrici di rilievo e condizioni che richiedono massima prudenza. Il settore più esposto è la parte meridionale del capoluogo, in particolare Catanzaro Lido, dove le stazioni meteo indicano valori in rapido aumento: sono già stati superati 90 mm di pioggia in poche ore e i fenomeni risultano tuttora in atto con intensità moderata-forte. Il fronte perturbato scorre lungo lo Ionio centrale e coinvolge l’intero tratto compreso tra Cutro, Botricello, Sellia Marina, Cropani e Catanzaro Lido, con precipitazioni diffuse e insistenti sul litorale.

Perché sta piovendo così tanto

La configurazione è tipica dell’autunno ionico: mare ancora caldo, aria molto umida nei bassi strati e contrasti con aria più fresca in quota. Questo mix innesca moti verticali intensi e precipitazioni autorigeneranti, capaci di scaricare grandi quantità d’acqua sulle stesse aree in tempi brevi.

Effetti e possibili criticità

Allagamenti localizzati nei punti a drenaggio critico.

nei punti a drenaggio critico. Disagi alla circolazione , in particolare lungo i tratti costieri e nei sottopassi.

, in particolare lungo i tratti costieri e nei sottopassi. Rischi idraulici su corsi d’acqua minori in caso di ulteriori rovesci.

Tendenza per le prossime ore

Ulteriori precipitazioni sono probabili nelle aree già colpite, con possibili nuovi picchi locali. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari, non attraversare sottopassi o strade allagate e seguire gli aggiornamenti delle autorità di Protezione Civile.

Indicazioni di sicurezza: prestare attenzione ai repentini peggioramenti, tenere libere le caditoie private, mettere in sicurezza beni sensibili e oggetti all’esterno che possano ostruire il deflusso dell’acqua.

La situazione resta sotto monitoraggio continuo: ulteriori aggiornamenti verranno diffusi in caso di evoluzione dei fenomeni o attivazione di nuove allerte.

