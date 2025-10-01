Meteo, Atlantico sotto osservazione: doppio uragano e nuove onde tropicali in arrivo

Imelda e Humberto restano i due sistemi dominanti sull’Atlantico, eccezionalmente vicini e capaci di generare una vasta area di mare molto agitato, correnti di risacca pericolose e allagamenti costieri tra Bahamas, Bermuda e costa orientale degli Stati Uniti. L’interazione ravvicinata tra i cicloni amplifica i rischi anche in assenza di landfall diretto.

Imelda punta alle Bermuda, Humberto resta al largo Dopo aver interessato le Bahamas, Imelda si è intensificata fino allo status di uragano e ora accelera verso nord-est in direzione delle Bermuda. Il più maturo Humberto — che nei giorni scorsi ha toccato il picco di categoria 5 — si è indebolito ma rimane una tempesta consistente a est dell’arcipelago. La presenza di Humberto ha contribuito a deviare il campo di steering, spingendo Imelda in Atlantico aperto e riducendo la probabilità di impatti diretti sulla terraferma statunitense.

Rischi lungo le coste: mareggiate e correnti di risacca In assenza di un landfall, gli effetti principali riguardano mareggiate significative, erosione costiera e correnti di risacca lungo tratti esposti della East Coast e sulle Bermuda. Le autorità locali segnalano possibili allagamenti nei punti soggetti a onde lunghe e maree elevate, oltre a disagi per navigazione e collegamenti marittimi.

Nuova onda tropicale verso le Antille Una onda tropicale in movimento verso ovest porterà piogge e rovesci sulle Piccole Antille settentrionali e su Porto Rico nei prossimi giorni. Al momento la probabilità di rapida ciclogenesi è bassa, ma il sistema sarà monitorato per eventuali segnali di organizzazione. Un’ulteriore onda in uscita dall’Africa mostra potenzialità moderate di sviluppo, senza minacce immediate per i Caraibi.

Fine stagione: dove guardare nelle prossime settimane Con l’ingresso in ottobre, l’attività tropicale tende a concentrarsi su Caraibi, Golfo del Messico e Atlantico occidentale, mentre i settori centrale ed orientale risultano meno favorevoli. Tuttavia, cluster convettivi a est delle Antille possono evolvere rapidamente in presenza di acque calde e shear contenuto.