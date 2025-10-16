Meteo Bulgaria, nubifragi su Burgas: monitoraggio continuo sul Mar Nero

La costa sud-orientale della Bulgaria è stata investita oggi da un nuovo episodio di piogge torrenziali, in particolare nella zona di Burgas, affacciata sul Mar Nero. Le precipitazioni, pur intense e accompagnate da rovesci a tratti violenti, non hanno provocato criticità idrauliche né situazioni di emergenza nelle aree urbane, secondo quanto confermato dalle autorità locali e dai servizi meteorologici bulgari. Si è trattato di fenomeni localizzati e di breve durata, ben diversi dall’episodio estremo che il 3 ottobre aveva colpito la stessa provincia con oltre 200–250 mm di pioggia in poche ore, causando alluvioni improvvise e vittime nelle località di Elenite e Sveti Vlas.

Sorveglianza ancora attiva nelle aree vulnerabili

Nonostante l’intensità dei rovesci odierni, il terreno non mostra segni di saturazione critica e i principali corsi d’acqua restano sotto i livelli di guardia. Tuttavia, la protezione civile bulgara mantiene il monitoraggio costante nelle aree più fragili del distretto, soprattutto lungo la fascia costiera e nei quartieri a ridosso di piccoli torrenti e canali, dove i danni delle precedenti inondazioni non sono ancora del tutto risolti.

Tra le località considerate più vulnerabili figura ancora Elenite, che resta esposta a fenomeni di frane, smottamenti e colate detritiche per via del suolo indebolito dalle recenti piogge e dalle erosioni causate dall’alluvione di inizio mese.

Una tregua solo parziale

Le piogge di oggi sono state generate da un flusso umido proveniente dal Mar Nero, collegato a una modesta depressione in quota che continuerà a influenzare il meteo bulgaro anche nelle prossime ore. Le autorità hanno però rassicurato la popolazione: al momento non esiste alcun pericolo di nuove esondazioni per l’area urbana di Burgas, anche se resta alta l’attenzione sulle zone collinari e costiere.

In conclusione, dopo il disastro di inizio ottobre, Burgas sta affrontando con prudenza una nuova ondata di maltempo, ma il rischio di inondazioni è sotto controllo grazie alle condizioni del terreno e alla sorveglianza attiva dei servizi locali.