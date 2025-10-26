Meteo, caldo anomalo in Sicilia: picchi di +34°C tra Catanese e Siracusano | DATI

Temperature molto alte per il periodo sulla Sicilia orientale, dove si toccano picchi di +34°C tra Catanese e Siracusano. Tra i valori più rilevanti fino a questo momento, segnaliamo: +34°C a Sigonella, Sferro, +33°C a Carlentini, +32°C a Scordia, Aidone, Borgo Pietro Lupo, Villasmundo, Castiglione di Sicilia, +31°C a Mineo, Melilli, Priolo, Troina, +30°C a Pedagaggi, Paternò, Adrano, Maniace. Le temperature potranno aumentare ancora nelle prossime ore, rischiando di raggiungere massime anche di +35°C. Si tratta di valori eccezionali per la fine di ottobre, tanto che molta gente si è riversata sulle spiagge siciliane per godersi il mare, non solo nella Sicilia orientale.

La gente si tuffa in acqua nella spiaggia palermitana di Mondello, a Isola Bella a Taormina, a Letojanni, a Giardini Naxos, gente a mare nel Ragusano e nella lunga costa sabbiosa da Sciacca (Agrigento) a Tre fontane (Trapani). Costa piena di turisti e bagnanti anche nel Messinese e nel Siracusano. Molta gente, avvertita dalle previsioni, si è organizzata per trascorrere tutta la giornata a mare portando i pasti già pronti. A Mondello si vedono famiglie con i piatti di plastica con la pasta al forno mentre lungo la strada che costeggia la spiaggia corrono gli atleti che partecipano alla gara del “Thriatlon olimpico città di Palermo”.

Questo caldo eccezionale è dovuto ad un richiamo prefrontale causato da una vasta depressione nord atlantica sull’Europa centrale e la Scandinavia, che attiva la risalita di termiche calde direttamente dal Nord Africa verso la Sicilia, favorendo così una domenica estiva sull’isola.

