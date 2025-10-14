Meteo, caldo estremo in Cina: ottobre da record con 37,5°C a Yunhe

In Cina l’autunno 2025 si sta distinguendo per un evento meteorologico eccezionale. Le ultime rilevazioni confermano una ondata di caldo straordinaria che ha colpito le regioni orientali del Paese, con temperature tipicamente estive nel cuore di ottobre. A Yunhe, nella provincia di Zhejiang, il termometro ha toccato i 37,5°C, segnando la temperatura più alta del Paese e un nuovo record assoluto per questa località. Secondo i dati dei centri meteorologici cinesi, 19 stazioni hanno battuto o eguagliato i propri record storici di temperatura massima per ottobre, mentre altre 3 stazioni hanno registrato le minime notturne più alte di sempre per questo periodo. Le anomalie più significative sono state registrate nelle province di Zhejiang, Jiangxi e Fujian, dove le temperature hanno superato in più casi i 35°C.

Principali valori registrati

Yunhe (Zhejiang) – 37,5°C

– Shangrao County (Jiangxi) – 36,9°C

– Jiande (Zhejiang) – 36,9°C

– Shangrao (Jiangxi) – 36,9°C

– Jianning (Fujian) – 36,8°C

– Longquan (Zhejiang) – 36,7°C

– Quzhou (Zhejiang) – 36,7°C

– Lanxi (Zhejiang) – 36,5°C

– Jinhua (Zhejiang) – 36,4°C

– Longyou (Zhejiang) – 36,4°C

Perché fa così caldo

La causa di queste temperature eccezionali è un potente campo di alta pressione subtropicale che domina il settore orientale della Cina. Questa configurazione ha favorito una forte subsidenza atmosferica, limitando la formazione di nubi e accentuando il riscaldamento per compressione dell’aria. Inoltre, lo scarso rimescolamento dei bassi strati ha impedito la dispersione del calore accumulato, mantenendo alte anche le temperature notturne.

Un segnale del cambiamento climatico

Eventi di questo tipo, un tempo eccezionali, stanno diventando sempre più frequenti in Asia orientale. L’ottobre 2025 rischia di essere ricordato come uno dei più caldi mai registrati in Cina, con anomalie termiche diffuse e persistenti. Gli esperti mettono in relazione questo episodio con l’amplificazione del riscaldamento globale e la maggiore variabilità delle circolazioni atmosferiche su scala emisferica.

Prospettive per i prossimi giorni

Le previsioni indicano che il caldo anomalo continuerà almeno fino alla terza decade di ottobre, con valori fino a 6–8°C oltre la media in gran parte delle province centro-orientali. Soltanto un cambio di circolazione, atteso tra il 22 e il 24 ottobre, potrà riportare temperature più vicine alla norma stagionale e interrompere questa lunga fase di stabilità e caldo record.

Implicazioni e impatti