Meteo, caldo record in Australia: fino a 45°C e temperature 15 gradi sopra la norma

L’Australia ha vissuto una giornata straordinariamente calda per ottobre, con un’ondata che ha spinto le temperature fino a 10–15°C oltre i valori stagionali. In diverse località interne le massime hanno superato i 40°C, con picchi prossimi ai 45°C, evidenziando un episodio di portata nazionale sia per estensione sia per intensità. L’ondata ha interessato anche il versante orientale: città come Sydney e Brisbane stanno vivendo un ottobre eccezionalmente caldo, con medie oltre 5°C sopra la norma. L’Australia orientale, già da settembre, mostra massime tipiche dell’estate e una persistenza di anomalie positive

Record battuti: i dati chiave

Telver ha toccato 44,3°C , superando il precedente massimo locale.

ha toccato , superando il precedente massimo locale. Worburton ha registrato 43,6°C , nuovo record per la località.

ha registrato , nuovo record per la località. Red Rocks Point ha toccato 42,7°C , segnando un nuovo primato.

ha toccato , segnando un nuovo primato. In alcune zone interne i picchi hanno sfiorato i 45°C , a ridosso dei record nazionali di ottobre.

Impatto e rischi: salute, incendi e temporali

Le autorità segnalano la possibile prosecuzione dell’ondata nei prossimi giorni, con rischio di ulteriori record sia sulle massime sia sulle medie mensili. Il caldo estremo si accompagna a pericoli per la salute, elevato rischio incendi e alla possibilità di temporali severi con venti forti su più regioni.

Il contesto: un trend di riscaldamento in atto

L’evento si inserisce in un trend di riscaldamento stagionale osservato negli ultimi mesi, coerente con un quadro di cambiamento climatico che favorisce ondate di calore più precoci, frequenti e intense. La combinazione di alta pressione subtropicale, terreni aridi e ventilazione debole ha ulteriormente amplificato l’anomalia.

Come proteggersi: consigli rapidi