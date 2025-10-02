Meteo, Campo Imperatore sotto la prima neve stagionale: gelo e vento record in Abruzzo

Il calendario segna ancora l’inizio di ottobre, ma in Abruzzo l’autunno ha già assunto tonalità decisamente invernali. Come ampiamente previsto, Campo Imperatore si è risvegliata imbiancata: la prima neve della stagione ha fatto la sua comparsa sull’altopiano del Gran Sasso, regalando un paesaggio suggestivo ma anche condizioni meteo impegnative. Le precipitazioni nevose si sono accompagnate a venti tempestosi, con raffiche che in alcune zone hanno superato i 100 km/h, rendendo il clima ancora più rigido e segnalando un cambio di passo netto rispetto al tepore settembrino.
Temperature gelide nelle località montane
Il freddo non ha riguardato solo Campo Imperatore, ma ha coinvolto gran parte dell’Appennino abruzzese. I dati delle stazioni di monitoraggio evidenziano valori che, per inizio ottobre, hanno del sorprendente:
- Rifugio Franchetti (TE): -4,6°C
- Capanna di Sevice: -2,8°C
- Majelletta Blockhaus: -1,8°C
- Campo Felice: -1,1°C
- Rocca di Mezzo: 1,8°C
- Castel del Monte: 1,9°C
- Rocca di Cambio: 2,6°C
- Passo Godi: 1,6°C
- Altopiano di Cascina: 2,3°C
- Altopiano delle Rocche: 3,4°C
- Capitignano: 3,9°C
- Pescocostanzo – Bosco S. Antonio: 3,2°C
Un assaggio d’inverno anticipato
Il quadro meteorologico conferma un cambio stagionale repentino: il brusco calo termico e l’arrivo della neve su diverse cime abruzzesi rappresentano uno degli episodi più significativi di questo inizio di stagione fredda. L’instabilità proseguirà anche nelle prossime ore, specie sulle aree esposte ai venti da nord-est, con rischio di ulteriori nevicate in quota e raffiche molto intense.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.