Meteo, Campo Imperatore sotto la prima neve stagionale: gelo e vento record in Abruzzo

Il calendario segna ancora l’inizio di ottobre, ma in Abruzzo l’autunno ha già assunto tonalità decisamente invernali. Come ampiamente previsto, Campo Imperatore si è risvegliata imbiancata: la prima neve della stagione ha fatto la sua comparsa sull’altopiano del Gran Sasso, regalando un paesaggio suggestivo ma anche condizioni meteo impegnative. Le precipitazioni nevose si sono accompagnate a venti tempestosi, con raffiche che in alcune zone hanno superato i 100 km/h, rendendo il clima ancora più rigido e segnalando un cambio di passo netto rispetto al tepore settembrino.

Temperature gelide nelle località montane Il freddo non ha riguardato solo Campo Imperatore, ma ha coinvolto gran parte dell’Appennino abruzzese. I dati delle stazioni di monitoraggio evidenziano valori che, per inizio ottobre, hanno del sorprendente: Rifugio Franchetti (TE): -4,6°C

Capanna di Sevice: -2,8°C

Majelletta Blockhaus: -1,8°C

Campo Felice: -1,1°C

Rocca di Mezzo: 1,8°C

Castel del Monte: 1,9°C

Rocca di Cambio: 2,6°C

Passo Godi: 1,6°C

Altopiano di Cascina: 2,3°C

Altopiano delle Rocche: 3,4°C

Capitignano: 3,9°C

Pescocostanzo – Bosco S. Antonio: 3,2°C