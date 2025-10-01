Meteo Canada, caldo record: +32°C tra Saskatchewan e Manitoba e rischio nuovi primati in ottobre

Il 30 settembre 2025 resterà negli annali della meteorologia canadese come una delle giornate più calde mai osservate in questo periodo dell’anno. In diverse aree del Saskatchewan e del Manitoba, le stazioni di monitoraggio hanno rilevato valori termici impressionanti, con picchi fino a 32°C e numerose località stabilmente oltre i 30°C, persino a quote comprese fra i 600 e i 700 metri. Alla base di questa eccezionale ondata di caldo vi è un “Omega block” nella corrente a getto che ha intrappolato un vasto campo di alta pressione sul Canada centrale. Questa configurazione ha favorito la persistenza di aria estremamente calda e secca, con cieli limpidi e un soleggiamento continuo.

Le anomalie rispetto alle medie stagionali si sono attestate fra i +10 e +15°C, risultando particolarmente eclatanti nelle aree circostanti la Hudson Bay.

Il caldo si sposta verso est Secondo le ultime previsioni, la massa d’aria calda tenderà a traslare verso Ontario, Quebec e province atlantiche. Tra l’1 e il 2 ottobre 2025 potrebbero essere battuti numerosi record mensili di caldo. In alcune località, le temperature previste superano nettamente i precedenti primati storici, trasformando l’inizio di ottobre in un evento meteorologico straordinario.