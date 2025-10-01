Meteo Canada, caldo record: +32°C tra Saskatchewan e Manitoba e rischio nuovi primati in ottobre

Temperature sopra i 30°C anche a 600–700 metri di quota: un dato storico

Il 30 settembre 2025 resterà negli annali della meteorologia canadese come una delle giornate più calde mai osservate in questo periodo dell’anno. In diverse aree del Saskatchewan e del Manitoba, le stazioni di monitoraggio hanno rilevato valori termici impressionanti, con picchi fino a 32°C e numerose località stabilmente oltre i 30°C, persino a quote comprese fra i 600 e i 700 metri. Alla base di questa eccezionale ondata di caldo vi è un “Omega block” nella corrente a getto che ha intrappolato un vasto campo di alta pressione sul Canada centrale. Questa configurazione ha favorito la persistenza di aria estremamente calda e secca, con cieli limpidi e un soleggiamento continuo.

Le anomalie rispetto alle medie stagionali si sono attestate fra i +10 e +15°C, risultando particolarmente eclatanti nelle aree circostanti la Hudson Bay.

Omega blocking Canada

Il caldo si sposta verso est

Secondo le ultime previsioni, la massa d’aria calda tenderà a traslare verso Ontario, Quebec e province atlantiche. Tra l’1 e il 2 ottobre 2025 potrebbero essere battuti numerosi record mensili di caldo. In alcune località, le temperature previste superano nettamente i precedenti primati storici, trasformando l’inizio di ottobre in un evento meteorologico straordinario.

Significato climatico e prospettive

L’elemento più rilevante non è solo l’intensità del caldo, ma anche la sua estensione verticale: temperature sopra i 30°C sono state osservate a quote superiori ai 600 metri, confermando la profondità e l’omogeneità della massa d’aria calda. Episodi di questo tipo evidenziano il legame sempre più stretto fra cambiamenti climatici globali e la crescente frequenza di ondate di calore fuori stagione, capaci di modificare in modo sostanziale il ciclo stagionale canadese.

Se i modelli verranno confermati, l’autunno 2025 rischia di passare alla storia come uno dei più caldi mai registrati non solo in Canada centrale, ma anche nell’area orientale del Paese.

