Meteo, cielo magico in Piemonte: tra minime sotto media e massime gradevoli, escursioni termiche da paura | FOTO

Il rinforzo dell’alta pressione favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato sul Piemonte, con l’afflusso di correnti asciutte. Le temperature massime sono in aumento e superiori ai +20°C in pianura, con picchi fino a +23-25°C ed elevata escursione termica tra il giorno e la notte. Il fenomeno è particolarmente accentuato sui fondovalle collinari del basso Piemonte, tanto che si registrano fino a 22°C di differenza tra la temperatura minima e la massima giornaliera nell’Astigiano. Mentre le temperature minime restano abbondantemente sotto la media, le massime sono gradevoli ed in linea con le medie del periodo.

Tra le minime più significative di oggi in Piemonte, segnaliamo: +3°C a Baldissero d’Alba, Govone, +4°C a Carmagnola, Villanova Solaro, +5°C ad Asti, Vercelli, Novara, +6°C ad Alessandria, +7°C a Domodossola, +8°C a Torino.

Tra le temperature massime più importanti, invece, segnaliamo: +22°C a Cuneo, +23°C a Biella, Domodossola, Carmagnola, +24°C a Novara, Alessandria, Asti, Verolengo, Baldissero d’Alba, Govone, Villanova Solaro, +25°C a Torino, Vercelli.

Intanto, spettacolari nubi hanno adornato il cielo in serata, mostrando i colori dell’arcobaleno.

