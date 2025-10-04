Meteo, contrasti termici estremi in Europa: +35,8°C a Siviglia e appena +4,2°C in Serbia

La giornata del 3 ottobre 2025 resterà nella storia della meteorologia europea per gli eccezionali contrasti termici. A Siviglia, in Andalusia, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 35,8°C, valori tipici di luglio e decisamente anomali per l’autunno. Dall’altra parte del continente, a Kraljevo in Serbia, le massime si sono fermate a soli 4,2°C, inferiori persino alla media di gennaio che si attesta sui 4,7°C. Questo netto divario è il risultato di una configurazione atmosferica eccezionale. Una cupola anticiclonica subtropicale ha continuato a dominare la Penisola Iberica, favorendo un’ondata di caldo tardiva. Allo stesso tempo, i Balcani sono stati investiti da una massa d’aria polare, spinta verso sud da un blocco atmosferico e dalle ondulazioni del getto polare. Tale situazione ha prodotto differenze termiche di oltre 30°C tra ovest ed est dell’Europa.

Valore storico dell’evento L’eccezionalità del 3 ottobre 2025 non risiede solo nei valori estremi, ma anche nella loro tempistica. In autunno, simili contrasti risultano rari e difficilmente prevedibili. Per i meteorologi rappresentano un caso di studio utile a comprendere meglio la variabilità climatica europea. Per la popolazione, invece, è stato un esempio concreto di come lo stesso continente possa vivere, nello stesso giorno, condizioni di estate piena e di inverno anticipato.