Meteo, contrasti termici record in Sud Africa: +43°C in Mozambico, irruzione polare in Namibia

Fine ottobre 2025 sta regalando un quadro meteo-climatico di contrasti eccezionali in Africa meridionale. Le mappe delle anomalie termiche a 2 m evidenziano una regione letteralmente spaccata in due: ondata di caldo estrema tra Mozambico e Madagascar contrapposta a un raffreddamento improvviso su Sudafrica e Namibia. Nel Mozambico le massime hanno toccato fino a +43°C, superando di oltre 10–15 °C le medie di ottobre (27–32 °C). L’anomalia si estende anche alla notte, con minime prossime ai 30 °C, configurando notti tropicali estreme che stressano popolazione e reti energetiche.

Il Madagascar è agganciato al bordo orientale della bolla calda con picchi fino a +39 °C lungo le coste occidentali: un episodio che i principali modelli collocano tra i più intensi per il mese di ottobre.

Irruzione polare su Sudafrica e Namibia

Sul lato opposto, una irruzione di aria fredda dall’Atlantico meridionale ha investito Sudafrica e parte della Namibia, con anomalie negative locali fino a –15 °C rispetto alla norma. Il risultato è uno dei contrasti termici più marcati degli ultimi anni, indice di una circolazione molto meridiana che spinge a stretto contatto masse d’aria subtropicali e polari.

Perché sta accadendo: la dinamica atmosferica

Circolazione meridiana : onde profonde nel flusso favoriscono scambi nord–sud accentuati.

: onde profonde nel flusso favoriscono scambi nord–sud accentuati. Avvezione calda sul settore orientale (Mozambico–Madagascar) e fronti freddi in ingresso da sud-ovest su Sudafrica–Namibia.

sul settore orientale (Mozambico–Madagascar) e in ingresso da sud-ovest su Sudafrica–Namibia. Superfici marine calde che amplificano il riscaldamento diurno e la persistenza delle notti tropicali.

Prossime 24 ore: focus su record e impatti

Monitoraggio stretto su minime notturne in Mozambico e Madagascar: valori prossimi o superiori a 30 °C potrebbero fissare nuovi record di ottobre. Intanto sul fronte opposto prosegue il calo termico su Sudafrica e Namibia con condizioni meteo più instabili a ridosso dei fronti.

Cosa significa: un’Africa tra “fuoco e ghiaccio”

Il quadro attuale conferma una variabilità termica in aumento e estremi più frequenti su scala regionale. Caldo record in Mozambico–Madagascar e irruzione fredda nel Sud del continente sono due facce della stessa configurazione dinamica, con impatti su salute, agricoltura, reti elettriche e gestione idrica.