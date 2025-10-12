Meteo, crollo termico in Turchia: prima neve dell’anno e temperature sotto media

Le correnti artiche stanno facendo il loro ingresso sull’area anatolica, determinando un repentino calo delle temperature e le prime nevicate della stagione sulle regioni montuose del nord della Turchia. L’arrivo di aria molto fredda in quota, unito a forti gradienti di pressione e a un flusso nordorientale attivo, ha creato le condizioni per un improvviso ritorno dell’inverno su parte del Paese. Kardüz Yaylası, un altopiano situato tra i 1830 metri di quota e circa 40 chilometri dal centro di Düzce, ha visto cadere la prima neve dell’anno. Il paesaggio si è rapidamente trasformato: prati e pascoli sono stati ricoperti da uno strato bianco che ha restituito scorci tipicamente invernali. Le precipitazioni, inizialmente miste a pioggia, si sono rapidamente trasformate in neve compatta, segnalando il passaggio stagionale tra autunno e inverno meteorologico.

Freddo e piogge in città: Düzce sotto la media stagionale

Nel centro urbano di Düzce, l’ondata di freddo si è fatta sentire con decisione. Le temperature sono scese di 1–4 gradi sotto la media del periodo, mentre i venti provenienti da nord-nordovest e le piogge intermittenti hanno contribuito a un ulteriore raffreddamento dell’aria. Molti residenti hanno già acceso i sistemi di riscaldamento domestico, anticipando di qualche settimana l’inizio dell’inverno.

Un segnale precoce del cambio di stagione

Le prime nevicate sulle montagne di Düzce rappresentano un chiaro indicatore del raffreddamento progressivo dell’atmosfera sull’Anatolia settentrionale. Questi fenomeni, pur non eccezionali per il mese di ottobre, assumono particolare rilevanza in un contesto climatico globale in rapido mutamento. L’ingresso di masse d’aria artica o continentale dalla Russia verso la Turchia è un segnale tipico dei mesi di transizione, quando la configurazione barica favorisce flussi freddi diretti da nordest.

Prospettive meteo per i prossimi giorni

Secondo le analisi dei modelli previsionali, l’instabilità atmosferica proseguirà anche nei prossimi giorni, con la possibilità di ulteriori nevicate a quote elevate e un persistere del freddo anomalo sulle regioni centrali e settentrionali turche. Le temperature, seppur in lieve ripresa nel fine settimana, resteranno comunque inferiori alle medie del periodo.

Questo episodio, pur localizzato, conferma la tendenza a oscillazioni termiche marcate tipiche dell’autunno anatolico, dove i contrasti tra masse d’aria fredde continentali e residui caldi mediterranei possono generare fenomeni intensi anche precoci.