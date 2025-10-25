Meteo, crollo termico notturno in Abruzzo: registrate gelate sugli altipiani interni, sfiorati i -4°C

La perturbazione che ha attraversato l’Abruzzo nelle ultime ore ha lasciato la regione, aprendo la strada a un rapido miglioramento del tempo. Nella notte il cielo si è presentato sereno su gran parte del territorio, favorendo la dispersione del calore accumulato durante il giorno. Tuttavia, la presenza di un debole vento residuo, seppur meno intenso rispetto a ieri, ha parzialmente limitato il raffreddamento radiativo, impedendo un’inversione termica completa. Nonostante ciò, i fondovalle e le conche interne – da Roccaraso all’Altopiano delle Cinque Miglia, passando per Pescocostanzo e Campo di Giove – hanno registrato temperature minime sotto lo zero, segno della forte propensione di questi microclimi a favorire il gelo notturno anche in pieno autunno.

Perché è sceso così il termometro

Cielo sereno : ha consentito una rapida perdita di calore verso lo spazio durante la notte.

: ha consentito una rapida perdita di calore verso lo spazio durante la notte. Aria post-frontale limpida e asciutta : ha migliorato l’efficienza del raffreddamento del suolo.

: ha migliorato l’efficienza del raffreddamento del suolo. Orografia favorevole: in conche e altipiani l’aria fredda ristagna nei bassi strati, esaltando l’inversione termica quando il vento si attenua.

Le aree più fredde

Gli altipiani abruzzesi e le conche interne rientrano tra le zone più fredde d’Italia nelle notti serene con ventilazione debole: qui bastano poche ore perché il termometro scenda sotto zero, specie dopo l’ingresso di aria più fredda in quota.

−3.7°C — Roccaraso Piano Aremogna (1405 m)

— Roccaraso Piano Aremogna (1405 m) −2.9°C — Pescasseroli, località Vallechiara (1190 m)

— Pescasseroli, località Vallechiara (1190 m) −1.7°C — Altopiano delle Cinque Miglia (1250 m)

— Altopiano delle Cinque Miglia (1250 m) −1.7°C — Rifugio Duca degli Abruzzi (2388 m)

— Rifugio Duca degli Abruzzi (2388 m) −1.4°C — Pescocostanzo (1260 m)

— Pescocostanzo (1260 m) −1.3°C — Rifugio Franchetti (2433 m)

— Rifugio Franchetti (2433 m) −1.0°C — Altopiano delle Rocche (1260 m)

— Altopiano delle Rocche (1260 m) −0.7°C — Navelli (723 m)

— Navelli (723 m) −0.6°C — Castel di Sangro (816 m)

— Castel di Sangro (816 m) −0.2°C — Campo Imperatore (2130 m).

