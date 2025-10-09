Meteo, Europa e Mediterraneo spaccati in 2: caldo a Ovest, gelo precoce a Est

I campi termici a 850 hPa evidenziano un netto bipolo europeo. Toni in rosso/viola indicano anomalie positive fino a +15 °C, segnale di aria molto più calda della norma; tonalità azzurro/blu rappresentano anomalie negative fino a −14 °C, indice di masse d’aria insolitamente fredde. In questo quadro, l’Europa occidentale sperimenta un’anomalia calda diffusa, mentre l’Europa centro-orientale, l’Italia e i Balcani risultano sotto media. Sull’Europa occidentale, infatti, si estende una vasta area con deviazioni termiche tra +4 e +10 °C rispetto alla climatologia di riferimento. Spagna, Francia, Regno Unito e settori della Scandinavia rientrano nello scenario di ondata di calore fuori stagione, coerente con un assetto barico bloccato che promuove il richiamo di aria mite/subtropicale e subsidenza anticiclonica.

Freddo marcato a est: Italia e Balcani sotto correnti settentrionali

Dal settore orientale europeo fino al Mediterraneo centrale prevalgono anomalie negative. Su Italia e Balcani i valori a 850 hPa risultano 6–8 °C sotto media, con picchi anche −10 °C o inferiori tra Sud Italia e aree balcaniche. La configurazione suggerisce un afflusso freddo da est/nord-est sul bordo orientale del blocco anticiclonico, che convoglia aria polare/continentale verso il bacino centrale del Mediterraneo.

Perché accade: blocchi anticiclonici e getto deviato

Il pattern è tipico di una configurazione barica di blocco: un’alta pressione tenace sull’Europa occidentale devia il getto polare verso latitudini più meridionali sull’Europa centro-orientale. Ne derivano forti contrasti termici su scala continentale, con coesistenza di ondate calde a ovest e irruzioni fredde a est.

Implicazioni per l’Italia: instabilità e freddo precoce

L’ingresso di aria più fredda in quota sopra acque ancora miti aumenta il gradiente termico verticale, favorendo instabilità, rovesci e locali temporali, soprattutto tra Centro e Sud. Le temperature al suolo, pur risentendo del riscaldamento diurno, tendono a mantenersi sotto le medie, con sensazione di freddo precoce per il periodo e possibili episodi ventosi da quadranti settentrionali.

Uno scenario da monitorare: impatti e tendenza

La tendenza a breve-medio termine dipenderà dalla tenuta del blocco anticiclonico occidentale e dall’eventuale reiterazione di impulsi freddi verso il Mediterraneo.