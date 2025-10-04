Meteo Europa: freddo artico tra Italia e Balcani, caldo anomalo in Scandinavia

Forti contrasti termici in Europa: mentre l’aria gelida artico-continentale investe Italia, Grecia e Balcani, la Scandinavia vive temperature eccezionalmente miti, fino a 10°C sopra la media. Un’anomalia autunnale di rilievo storico che evidenzia un’Europa spaccata in due. L’inizio di ottobre 2025 segna un brusco cambio di rotta per l’Europa centro-meridionale. Un’irruzione di aria artico-continentale proveniente dalla Russia sta determinando un raffreddamento eccezionale tra Italia centro-meridionale, Grecia e Balcani, con temperature fino a 8–10°C inferiori alle medie stagionali.

Le masse d’aria gelida, sospinte da correnti orientali, stanno portando condizioni invernali precoci e perfino nevicate a quote relativamente basse sull’Appennino e in alcune aree dell’Europa sud-orientale. Si tratta di un vero e proprio shock termico dopo un settembre che, in gran parte del continente, era risultato ancora mite e stabile.

Scandinavia al contrario: caldo record e notti tropicali a ottobre

Mentre il sud del continente congela, la Scandinavia vive un’anomalia opposta e di segno positivo. Norvegia, Svezia e Finlandia stanno registrando temperature tra i +6 e i +10°C sopra la norma, un dato eccezionale per il periodo autunnale. In Norvegia, le anomalie risultano più marcate nel centro e nel nord del Paese: diverse stazioni meteorologiche segnalano massime comprese tra 16 e 20°C in pieno ottobre, laddove la media stagionale non supera i 10°C. Alcune località sopra il Circolo Polare Artico hanno sperimentato persino notti tropicali, con minime superiori ai 20°C, un evento estremamente raro per queste latitudini.

Temperature anomale anche in Svezia e Finlandia

Situazione simile in Svezia, dove le anomalie termiche raggiungono i +8°C rispetto ai valori di riferimento. Le zone interne e settentrionali, tra Skellefteå e Vilhelmina, hanno fatto registrare massime inusuali per il mese di ottobre, con giornate miti e soleggiate al posto del consueto clima freddo e instabile.

In Finlandia, le temperature oscillano tra i 16 e i 20°C nel sud del Paese, a fronte di medie che solitamente si fermano tra 10 e 14°C. Anche le regioni settentrionali stanno sperimentando un eccesso termico di 5–7°C, confermando la persistenza di un’anomalia climatica diffusa.

Europa divisa in due: freddo a sud-est, caldo record a nord

L’analisi delle anomalie di temperatura mostra un’Europa profondamente divisa. Il settore sud-orientale è sotto l’influsso di correnti gelide di origine russa; il Nord, invece, resta sotto la protezione di un anticiclone scandinavo che trattiene aria calda e secca.

Questo contrasto termico estremo rappresenta un segnale evidente delle dinamiche atmosferiche irregolari tipiche dell’autunno europeo, amplificate dalla presenza di blocchi anticiclonici persistenti.

Ottobre 2025, dunque, sta offrendo un’istantanea meteorologica emblematica: freddo precoce sull’Europa sud-orientale e caldo anomalo sulla Scandinavia, due facce dello stesso continente, sempre più soggetto a oscillazioni termiche estreme.