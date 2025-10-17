Meteo, Europa nella morsa della NAO-: rischio ondate fredde e piogge intense

L’autunno continua a sorprendere per la persistenza di una fase NAO negativa (NAO-), un indice atmosferico che sta influenzando in modo deciso la circolazione sull’Atlantico e sull’Europa. Questo particolare assetto sta determinando un mese di ottobre dinamico e instabile, con sbalzi termici marcati, ondate di freddo precoce e condizioni meteo più tipiche di novembre che della piena metà autunnale. La NAO, o “North Atlantic Oscillation”, descrive la differenza di pressione tra l’Islanda e le Azzorre. Quando l’indice assume valori negativi, come in questo periodo, l’anticiclone delle Azzorre tende a indebolirsi o a spostarsi verso ovest, lasciando spazio a correnti fredde e depressioni che scendono più facilmente verso il continente europeo. È proprio ciò che sta accadendo in queste settimane: masse d’aria artiche o subpolari si sono spinte fin sull’Europa centrale e sul Mediterraneo, portando temperature inferiori alla norma di 1–3°C e le prime gelate in pianura su alcune aree dei Balcani e del Nord Italia.

Questa configurazione atmosferica favorisce scambi meridiani intensi, cioè movimenti d’aria che si sviluppano da nord a sud, capaci di generare forti contrasti termici e quindi episodi di maltempo anche improvvisi. Non è un caso che il mese di ottobre 2025 sia stato finora caratterizzato da frequenti passaggi perturbati, alternati a brevi fasi stabili dovute ai blocchi anticiclonici temporanei.

Verso la fine del mese, alcuni modelli di previsione individuano un possibile spostamento del blocco atlantico verso la Groenlandia, con conseguente richiamo di aria più mite da ovest sull’Europa centrale. Tuttavia, l’attuale persistenza della NAO- lascia prevedere una stagione autunnale ancora molto variabile, con un rapido susseguirsi di fasi fredde e momenti più miti.

Per l’Italia, in particolare per il Nord e le regioni adriatiche, questa situazione rappresenta un campanello d’allarme: il rischio di fenomeni meteo estremi, come piogge intense, temporali localizzati e vento forte, resta concreto. È quindi fondamentale mantenere un monitoraggio costante delle evoluzioni atmosferiche, poiché la NAO negativa tende a rendere più imprevedibili e repentine le variazioni del tempo.