Meteo, fine ottobre ad alto rischio tropicale: possibili condizioni per un potente ciclone sulla Baia del Bengala

Secondo le ultime analisi dei principali centri meteorologici tropicali internazionali, tra cui l’IMD (India Meteorological Department) e il JTWC (Joint Typhoon Warning Center), la Baia del Bengala potrebbe tornare al centro dell’attenzione meteorologica mondiale tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 2025. Al momento non è presente alcun ciclone attivo, ma gli esperti segnalano un graduale aumento del potenziale di sviluppo di un sistema tropicale che potrebbe evolvere rapidamente nei prossimi giorni. Le proiezioni dei modelli globali, in particolare ECMWF e GFS, indicano la possibile formazione di un’area di bassa pressione nella parte centrale ed orientale della Baia del Bengala tra il 26 ottobre e il 2 novembre, periodo in cui la fase di ritiro del monsone tende a generare condizioni favorevoli alla ciclogenesi tropicale.

Le acque superficiali del mare, ancora eccezionalmente calde con valori attorno ai 30–31°C, unite a un wind shear verticale molto basso e a un’elevata umidità troposferica, costituiscono un ambiente ideale per la nascita di un ciclone tropicale potenzialmente intenso.

Per ora, il nome “Shenwar” non è stato ufficialmente assegnato: potrebbe trattarsi di una denominazione proposta ma non ancora adottata dal centro regionale RSMC di New Delhi, incaricato di battezzare i cicloni del Nord dell’Oceano Indiano. Se il sistema dovesse effettivamente formarsi, rappresenterebbe uno dei principali eventi post-monsonici del 2025, in linea con quanto accaduto in passato con i cicloni Titli (2018), Bulbul (2019) e Sitrang (2022), tutti sviluppatisi nella stessa area e nello stesso periodo dell’anno.

In sintesi, la finestra temporale più probabile per la formazione del nuovo ciclone nella Baia del Bengala resta compresa tra fine ottobre e inizio novembre, ma sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali dell’IMD e del TCWC per avere conferme. L’evoluzione sarà seguita con grande attenzione, poiché anche una minima variazione nei parametri atmosferici potrebbe trasformare una semplice depressione tropicale in un ciclone di forte intensità, con potenziali impatti per India, Bangladesh e Myanmar.