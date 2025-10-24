Meteo, forte effetto Foehn sulle Alpi: aria secca e cieli tersi sul Piemonte

L’immagine satellitare di oggi evidenzia un classico episodio di Foehn alpino: fitte nubi e precipitazioni sul lato francese delle Alpi, cieli sereni e aria secca sul Piemonte. Il netto confine tra copertura nuvolosa e sereno ricalca la linea di crinale, segnando con precisione il passaggio da sopravento a sottovento. Il Foehn (o vento di caduta) nasce quando una massa d’aria umida viene forzata a risalire i versanti occidentali delle Alpi: si espande, si raffredda e condensa, producendo nubi e precipitazioni. Superata la cresta, l’aria—ormai impoverita di vapore—scende verso la pianura, si comprime e si riscalda rapidamente per compressione adiabatica secca, dissolvendo le nubi sul lato sottovento.

Dinamica fisica essenziale

Sollevamento orografico : aria umida in risalita sul versante francese, con nubi estese e precipitazioni.

: aria umida in risalita sul versante francese, con nubi estese e precipitazioni. Perdita di umidità : parte dell’acqua condensa e precipita prima del crinale.

: parte dell’acqua condensa e precipita prima del crinale. Discesa secca : sul Piemonte l’aria scende e si riscalda di circa 1 °C ogni 100 m , con umidità relativa in forte calo.

: sul Piemonte l’aria scende e si riscalda di circa , con in forte calo. Linea netta nubi/sereno: il confine segue spesso il crinale alpino, come visibile in satellite.

Effetti visibili e meteo locale

A ovest delle Alpi : accumulo nuvoloso e fenomeni dovuti allo sbarramento orografico.

: accumulo nuvoloso e fenomeni dovuti allo sbarramento orografico. In Piemonte : cielo sereno o poco nuvoloso , aria molto secca, temperature localmente sopra media.

: cielo , aria molto secca, localmente sopra media. Venti: episodi spesso associati a raffiche sostenute in sbocco vallivo e alta pianura.

Qualità dell’aria: il “detergente naturale” della pianura

Il Foehn favorisce la dispersione degli inquinanti (PM10, NOx, CO, SO 2 ) e riduce lo smog dopo fasi di ristagno, restituendo cieli tersissimi e visibilità elevata. In situazioni particolari può convogliare polveri o fumi da altre aree, ma il bilancio complessivo per l’aria urbana resta nettamente positivo.

In sintesi

Cause : aria umida sollevata a ovest, asciugata in cresta, riscaldata e disseccata in discesa.

: aria umida sollevata a ovest, asciugata in cresta, riscaldata e disseccata in discesa. Segnali : netta separazione nubi/sereno lungo le Alpi; cieli tersi in Piemonte.

: netta separazione nubi/sereno lungo le Alpi; cieli tersi in Piemonte. Impatti: più miti i valori massimi, aria secca e inquinanti in calo grazie alla ventilazione.

