Meteo, forte ondulazione del getto polare e saccature atlantiche: novembre parte con maltempo diffuso in Europa

Fase ciclonica molto attiva sul Nord Atlantico, mari insolitamente caldi e rischio di maltempo severo su Europa occidentale con possibili riflessi anche in Italia. Un profondo vortice a ovest delle Isole Britanniche è in ulteriore intensificazione, con valori pressori prossimi a 975 hPa e una possibile discesa verso 950 hPa nelle prossime 24 ore, configurazione tipica della bombogenesi. Tale struttura atmosferica attiverà:

Venti fino a 100–130 km/h sulle coste atlantiche esposte

sulle coste atlantiche esposte Mareggiate e rischio di erosione costiera

e rischio di erosione costiera Piogge intense e persistenti su Irlanda, Scozia, Francia occidentale e Penisola Iberica

su Irlanda, Scozia, Francia occidentale e Penisola Iberica Possibili criticità idrogeologiche su rilievi e aree urbane vulnerabili.

Una dinamica che richiama le grandi tempeste invernali, ma con un surplus energetico insolitamente elevato per fine ottobre e inizio novembre.

Mari ancora caldi: più energia e precipitazioni abbondanti

Le anomalie termiche positive interessano il Nord Atlantico, il bacino iberico e il Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature superficiali marine risultano elevate:

22–23°C nel Mediterraneo

nel Mediterraneo 10–15°C tra Mare del Nord e Baltico

Questo surplus termico alimenta flussi di calore sensibile e latente verso l’atmosfera, rendendo i fronti più umidi e i fenomeni più intensi e persistenti.

Effetti sull’Europa occidentale

Il ciclone atlantico influenzerà in modo diretto Irlanda, Regno Unito, Francia occidentale e Penisola Iberica, con venti burrascosi e mareggiate, oltre a precipitazioni diffuse. Sui rilievi esposti al flusso sud-occidentale, possibili accumuli oltre 100 mm in pochi giorni.

Italia: inizialmente protetta, poi peggioramento

Nella fase iniziale l’Italia rimarrà sotto correnti più miti, ma il passaggio di onde depressionarie potrà determinare:

Aumento della nuvolosità e piogge al Nord e sulle regioni tirreniche

al Nord e sulle regioni tirreniche Venti sostenuti soprattutto sui bacini occidentali

soprattutto sui bacini occidentali Possibili fasi perturbate nella prima metà di novembre

Un contesto tipicamente autunnale, reso più attivo dal mare ancora caldo.

Prospettive meteo a medio termine

I modelli confermano un regime ciclonico persistente, con nuove perturbazioni in arrivo dall’Atlantico e condizioni dinamiche frequenti sull’Europa occidentale. Per l’Italia sarà fondamentale monitorare:

Regioni tirreniche

Alpi e Prealpi per accumuli orografici

per accumuli orografici Coste occidentali per possibili mareggiate

Riepilogo