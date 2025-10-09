Meteo Francia: tempo stabile, ma rischio nebbie persistenti al Nord

La Francia è tornata sotto l’influenza di un campo anticiclonico che sta garantendo tempo stabile su gran parte del territorio. Nelle ore notturne e del primo mattino, soprattutto sul quadrante nord-orientale, l’umidità presente nei bassi strati e l’assenza di ventilazione hanno favorito la formazione di nebbie e nubi basse persistenti. Si tratta di un fenomeno tipico dei regimi di alta pressione autunnali, dove l’inversione termica intrappola l’umidità al suolo. In alcune aree tra Alsazia, Lorena e Borgogna, il cielo è rimasto coperto fino a gran parte del pomeriggio. In contrasto, sulle Alpi e nel Massiccio Centrale, sono stati visibili spettacolari mari di nuvole dalle vette più elevate, testimoni della stratificazione atmosferica che caratterizza questi giorni.

Perturbazione attenuata e qualche pioggia residua

Nel corso della giornata odierna, una debole perturbazione attraversa il Paese, portando un aumento della nuvolosità dai contrafforti pirenaici fino al Nord-Est. Le piogge restano deboli e localizzate, interessando principalmente le aree interne e collinari.

Il cielo si mantiene spesso coperto, ma si alterna a ampie schiarite sulla costa della Manica, tra Normandia e Alta Francia, e nel centro-ovest del Paese. Al contrario, sulla Corsica il tempo risulta più instabile, con rovesci e temporali isolati che tenderanno a intensificarsi nel corso della notte.

Weekend stabile e temperature in aumento

A partire da venerdì 10 ottobre, il sistema di alta pressione si rafforzerà ulteriormente, posizionandosi a sud delle Isole Britanniche e garantendo un fine settimana più stabile e luminoso. Le temperature torneranno a salire, con valori superiori alle medie stagionali soprattutto al Sud, dove si potranno raggiungere punte di 25–26 °C.

Le nubi basse e le nebbie mattutine saranno ancora presenti su alcune aree del centro-est e del settentrione, ma tenderanno a dissolversi con il passare delle ore. Il sole tornerà a dominare gran parte del Paese, offrendo un clima quasi estivo, perfetto per le attività all’aperto.

Un autunno ancora mite prima del ritorno delle perturbazioni

L’autunno francese mostra dunque il suo volto più dolce: mattine fresche, cieli grigi e nebbiosi seguiti da pomeriggi miti e soleggiati. Questo periodo di calma anticiclonica potrebbe però essere solo temporaneo, poiché i modelli a medio termine indicano un possibile ritorno di perturbazioni atlantiche entro la seconda metà di ottobre.

Nel frattempo, il fine settimana offrirà condizioni ideali per godersi ancora un po’ di caldo e di sole prima dell’arrivo del vero autunno meteorologico.