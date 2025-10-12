Meteo, freddo eccezionale in Abruzzo: -7°C a Campo Felice, continuano le gelate autunnali

Anche stamattina l’Abruzzo si è risvegliato nel gelo, con temperature minime eccezionalmente basse per la prima metà di ottobre. Un robusto campo di alta pressione ha garantito cieli sereni e assenza di vento, ma ha anche favorito un potente raffreddamento radiativo che ha portato i termometri su valori tipici dell’inverno pieno. La combinazione di aria secca, calma atmosferica e suolo ormai raffreddato ha creato le condizioni perfette per l’inversione termica, con l’aria fredda intrappolata nei fondovalle e sugli altipiani interni abruzzesi. Ne sono risultate le prime gelate diffuse della stagione, un fenomeno raro così presto nel mese.

Minime da record e gelo precoce

La rete di monitoraggio regionale ha registrato valori notevolmente bassi su molte località dell’Appennino centrale:

-7.0°C a Campo Felice (1530 m)

a (1530 m) -6.7°C a Roccaraso (1405 m)

a (1405 m) -5.2°C sull’ Altopiano delle Rocche (1260 m)

sull’ (1260 m) -4.1°C all’ Altopiano delle Cinque Miglia (1250 m)

all’ (1250 m) -3.9°C a Piani di Pezza (1450 m)

a (1450 m) -3.1°C a Pescocostanzo (1260 m)

a (1260 m) -3.0°C a Castel del Monte (1465 m)

a (1465 m) -2.2°C a Pescasseroli (1190 m)

a (1190 m) -1.4°C a Rocca di Mezzo (1280 m)

a (1280 m) -1.3°C a Palena (1260 m)

Si tratta di valori ampiamente sotto la media stagionale, in alcuni casi prossimi ai record di inizio ottobre. Campo Felice e Roccaraso, in particolare, si confermano le località più fredde d’Italia con un raffreddamento notturno degno di gennaio.

Perché fa così freddo nonostante l’alta pressione

Il fenomeno non è legato a un’irruzione artica, bensì al raffreddamento radiativo tipico delle fasi anticicloniche autunnali. L’aria fredda, residuo delle perturbazioni precedenti, è rimasta intrappolata nelle conche interne, dove la perdita di calore notturna è stata amplificata dall’assenza di nubi e vento.

In queste condizioni, la temperatura può crollare anche di 10-15°C in poche ore, specialmente tra le 2 e le 7 del mattino, quando l’atmosfera è più stabile e il suolo rilascia rapidamente il calore accumulato di giorno.

Prossimi giorni: ancora rischio gelate

Con il persistere dell’alta pressione, anche le prossime notti si preannunciano fredde e serene. I valori sottozero resteranno probabili nelle aree interne più riparate, mentre un’eventuale copertura nuvolosa o un lieve aumento del vento potrebbero limitare il raffreddamento.

L’autunno abruzzese mostra dunque il suo volto più rigido, anticipando atmosfere da pieno inverno e confermando ancora una volta il ruolo dell’Appennino come “cuore freddo” d’Italia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.