Meteo, fulmini gemelli su Singapore, il raro fenomeno che incanta e stupisce appassionati e meteorologi

Un raro fenomeno elettrico ha illumina la città-stato asiatica di Singapore: due scariche quasi simultanee, visivamente spettacolari e scientificamente preziose per comprendere l’elettrificazione delle nubi in ambiente urbano tropicale. I fulmini gemelli (in inglese twin lightning o double lightning strike) sono eventi in cui due scariche principali si generano quasi nello stesso istante, spesso dalla stessa nube temporalesca o da celle convettive molto vicine. Le due colonne di plasma percorrono traiettorie separate ma sincronizzate, colpendo aree ravvicinate con una simultaneità che li rende straordinari dal punto di vista visivo e interessanti sul piano fisico.

Perché a Singapore si vedono così spesso

Singapore è tra i luoghi con la maggiore attività elettrica al mondo, con una media di circa 180 giorni di temporali all’anno. L’aria calda e umida, tipica delle latitudini equatoriali, alimenta convezione profonda e nubi a forte sviluppo verticale. In questo contesto, la fitta presenza di grattacieli e infrastrutture può influenzare i percorsi di scarica, favorendo ramificazioni multiple e incrementando la probabilità di osservare fulmini gemelli anche in pieno ambiente urbano.

Un laboratorio naturale per la meteorologia tropicale

La configurazione dei fulmini gemelli fornisce indizi sui processi di elettrificazione all’interno delle nubi: dalla separazione delle cariche tra ghiaccio, graupel e gocce sopraffuse, fino alle condizioni che innescano canali multipli di scarica. Studiare questi eventi aiuta a chiarire come si distribuiscono le cariche, come si propagano i leader e in che modo la convettività urbana e la geometria delle città influenzino la dinamica dei temporali.

Impatto urbano e sicurezza

Oltre al valore scientifico e fotografico, i fulmini gemelli ricordano l’importanza della prevenzione in città ad alta fulminazione: durante i temporali è consigliabile evitare aree aperte, terrazze e tetti, nonché l’uso di dispositivi all’aperto che possano fungere da conduttori. La rete di monitoraggio locale e i sistemi di allerta tempestiva restano strumenti essenziali per mitigare i rischi in uno dei contesti più elettricamente attivi del pianeta.