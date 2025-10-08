Meteo, gelo all’alba in Abruzzo: inversione termica negli altipiani, -5.8°C a Campo Felice

Dopo diversi giorni segnati da freddo e instabilità, l’alta pressione è tornata ad abbracciare l’Abruzzo, riportando tempo stabile, cieli limpidi e condizioni meteorologiche più miti durante il giorno. Tuttavia, la calma di vento e i cieli sereni notturni hanno favorito un marcato fenomeno di inversione termica: nelle conche e sugli altipiani interni, il termometro è sceso di molti gradi sotto lo zero, regalando un vero e proprio assaggio d’inverno.

Gelate diffuse e valori sottozero: i dati più bassi dell’8 ottobre

La notte appena trascorsa ha registrato minime eccezionalmente basse per il periodo autunnale. La località più fredda è stata Campo Felice (1530 m) con -5.8°C, seguita da Altopiano di Cascina (1015 m) con -4.3°C e da Piani di Pezza (1450 m) con -4.2°C.

Valori negativi anche a Rocca di Mezzo (1280 m) con -3.8°C, al Rifugio Franchetti (2433 m) con -1.5°C e al Rifugio Duca degli Abruzzi (2388 m) con -1.3°C. Freddo significativo anche a Pizzoli (679 m) con -1.1°C, Poggio Picenze (570 m) con -0.3°C, Capitignano (863 m) e Tagliacozzo (730 m) entrambi con -0.2°C.

Appena sopra lo zero le minime di Navelli (723 m) con +0.1°C, Majelletta – Blockhaus (2003 m) con +0.3°C, Celano (652 m) con +0.5°C e Cagnano Amiterno (855 m) con +0.6°C.

Un assaggio d’inverno nelle conche interne abruzzesi

Queste temperature testimoniano quanto le conche interne e gli altipiani abruzzesi siano sensibili al raffreddamento radiativo notturno, soprattutto quando il cielo è sereno e il vento assente. In queste condizioni, l’aria fredda tende ad accumularsi nei fondovalle, generando un microclima che ricorda pienamente l’inverno, nonostante siamo solo agli inizi di ottobre.

Nei prossimi giorni il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con un graduale aumento delle temperature diurne ma ancora mattinate fredde e forti escursioni termiche. L’autunno, insomma, mostra il suo volto più autentico, fatto di giornate limpide e albe gelide che anticipano l’arrivo della stagione fredda.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.