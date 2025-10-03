Meteo, gelo in Abruzzo: minime da pieno inverno a inizio ottobre, sfiorati -10°C nel Teramano

L’Abruzzo si è risvegliato con un clima tipicamente invernale. Dopo il transito della perturbazione da nord a sud, correnti fredde di origine artica e cieli sereni hanno favorito una marcata inversione termica, spingendo i termometri ben sotto lo zero nelle aree interne e montane. Gli ultimi fenomeni instabili restano confinati all’estremo Sud, mentre sulla regione si registra un netto calo termico con le prime gelate diffuse.

I dati principali: dove il freddo ha colpito di più Il valore più basso è stato osservato al Rifugio Franchetti, con una minima di assoluto rilievo per il periodo. A seguire, molte località appenniniche hanno segnato temperature negative, confermando la portata dell’irruzione fredda sull’Adriatico. Rifugio Franchetti (TE): -9,9°C

Altopiano delle Rocche (AQ): -5,8°C

Campo Imperatore (AQ): -5,5°C

Rifugio Capanna di Sevice (AQ): -4,9°C

Campo Felice (AQ): -4,2°C

Majelletta Blockhaus (CH): -4,1°C

Rocca di Mezzo (AQ): -3,7°C

Piani di Pezza (AQ) e Monte Calvo: -1,7°C

Rifugio Macchia di Taranta (CH): -1,7°C

Monte Genzana (AQ): -0,3°C

Altopiano di Cascina (AQ) e Pescocostanzo (AQ): -0,8°C

Tagliacozzo (AQ): -0,7°C

Capitignano (AQ): -0,4°C

Castel del Monte (AQ): -0,1°C

Roccaraso (AQ): +0,8°C

Cosa ha favorito il crollo delle temperature L’afflusso di aria fredda di matrice artico-continentale, combinato con i cieli sereni, ha raffreddato rapidamente i bassi strati. Il suolo ha ceduto calore verso l’alto e, in assenza di copertura nuvolosa, l’aria nelle conche interne ha raggiunto valori tipici dell’inverno, con inversione termica marcata e gelate precoci.