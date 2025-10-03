Meteo, gelo in Abruzzo: minime da pieno inverno a inizio ottobre, sfiorati -10°C nel Teramano

L’Abruzzo si è risvegliato con un clima tipicamente invernale. Dopo il transito della perturbazione da nord a sud, correnti fredde di origine artica e cieli sereni hanno favorito una marcata inversione termica, spingendo i termometri ben sotto lo zero nelle aree interne e montane. Gli ultimi fenomeni instabili restano confinati all’estremo Sud, mentre sulla regione si registra un netto calo termico con le prime gelate diffuse.
I dati principali: dove il freddo ha colpito di più
Il valore più basso è stato osservato al Rifugio Franchetti, con una minima di assoluto rilievo per il periodo. A seguire, molte località appenniniche hanno segnato temperature negative, confermando la portata dell’irruzione fredda sull’Adriatico.
- Rifugio Franchetti (TE): -9,9°C
- Altopiano delle Rocche (AQ): -5,8°C
- Campo Imperatore (AQ): -5,5°C
- Rifugio Capanna di Sevice (AQ): -4,9°C
- Campo Felice (AQ): -4,2°C
- Majelletta Blockhaus (CH): -4,1°C
- Rocca di Mezzo (AQ): -3,7°C
- Piani di Pezza (AQ) e Monte Calvo: -1,7°C
- Rifugio Macchia di Taranta (CH): -1,7°C
- Monte Genzana (AQ): -0,3°C
- Altopiano di Cascina (AQ) e Pescocostanzo (AQ): -0,8°C
- Tagliacozzo (AQ): -0,7°C
- Capitignano (AQ): -0,4°C
- Castel del Monte (AQ): -0,1°C
- Roccaraso (AQ): +0,8°C
Cosa ha favorito il crollo delle temperature
L’afflusso di aria fredda di matrice artico-continentale, combinato con i cieli sereni, ha raffreddato rapidamente i bassi strati. Il suolo ha ceduto calore verso l’alto e, in assenza di copertura nuvolosa, l’aria nelle conche interne ha raggiunto valori tipici dell’inverno, con inversione termica marcata e gelate precoci.
Significato climatico e prossime ore
Per molte stazioni si tratta del primo episodio di gelo della stagione, un vero e proprio “assaggio” d’inverno in pieno autunno. Nelle prossime ore il contesto resterà freddo all’alba, con possibili nuove minime negative nelle valli riparate; durante il giorno sono attese condizioni più stabili ma con temperature ancora inferiori alla media.
