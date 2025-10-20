Meteo, gelo mattutino in Bulgaria: prime minime negative della stagione

La Bulgaria si è risvegliata questa mattina con le prime gelate significative della stagione autunnale. Le località di Ihtiman e Popovo hanno registrato temperature fino a –3°C, segnando un netto calo termico nelle ore notturne. Segnalazioni di brina e valori prossimi o sotto lo zero provengono anche dal villaggio di Radishevo (regione di Pleven) e dal villaggio di Koznitsa (comune di Nessebar). Nelle prossime notti, la combinazione di cieli sereni, umidità contenuta e venti deboli potrà favorire nuove gelate mattutine, specialmente nei fondovalle e nelle aree interne. Si raccomanda prudenza agli automobilisti nelle prime ore del mattino e attenzione per chi lavora in agricoltura, poiché il gelo precoce potrebbe danneggiare alcune colture sensibili.

Perché ha fatto così freddo?

Raffreddamento radiativo: cielo sereno e aria secca hanno favorito una forte dispersione del calore notturno.

cielo sereno e aria secca hanno favorito una forte dispersione del calore notturno. Debole ventilazione: i venti deboli o assenti hanno permesso al freddo di ristagnare nelle conche e nelle vallate interne.

i venti deboli o assenti hanno permesso al freddo di ristagnare nelle conche e nelle vallate interne. Massa d’aria continentale: un afflusso più fresco dai quadranti orientali e settentrionali ha abbassato le temperature su gran parte dell’entroterra.

Aree più fredde e possibili impatti