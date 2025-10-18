Meteo Giappone, estate infinita: centinaia di record di caldo ad ottobre, punte di +35°C

Il Giappone sembra vivere un’estate senza fine in questo 2025, poiché si ritrova a fare i conti con un caldo record anche se siamo a metà ottobre. Il secondo mese dell’autunno, infatti, sta regalando record su record di temperatura, con valori da agosto, tra cui quello incredibile dei +35°C più tardivi mai raggiunti, stabiliti il 12 ottobre a Kimotsuki Maeda. Sono centinaia i record locali di temperatura massima per ottobre che sono stati battuti in ogni singolo giorno di questo mese davvero eccezionale in Giappone, con decine e decine di località a superare la soglia dei +30°C. Sono innumerevoli anche i record per le temperature minime più alte registrate ad ottobre, con valori anche oltre i +25°C. Si tratta dell’evento di caldo più estremo della storia del Giappone.

Solo per citare i dati degli ultimi giorni, ieri, venerdì 17 ottobre, sono stati raggiunti ancora +34°C in questo ottobre che sembra agosto. Tra i record battuti ieri spiccano i +33,9°C a Moriyama, +33,6°C a Shimoji, +31,5°C a Tishiro. Record anche sull’isola di Yoron: con +33,0°C è il giorno più caldo mai registrato. Il caldo estivo nella prefettura di Okinawa potrebbe continuare per diverse settimane fino a novembre, con temperature simili a quelle di luglio, mai viste prima in ottobre.

È stata anche una notte incredibilmente calda e umida, più calda di una di metà estate. Lo dimostra la temperatura minima di +28,3°C registrata a Moriyama e quella di +27,4°C registrata a Miyagi, che rappresenta la notte di ottobre più calda mai registrata per la località e persino vicina alla più calda di sempre per qualsiasi mese. E altri record sono attesi nel weekend di questa estate infinita.